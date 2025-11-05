AML-analytiker till Klara Consulting
Är du redo att ta nästa steg i din AML-karriär? Vill du vara med och bygga upp något från grunden i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu har du chansen - Klara Consulting söker en AML-analytiker som vill bli en del av deras växande team i Stockholm.
OM TJÄNSTEN
Klara Consulting är ett företag som erbjuder kvalificerade ekonomitjänster vilka stärker deras kunders affär med snabba beslutsunderlag, relevanta analyser och hållbara lösningar. De stöttar främst små och medelstora företag genom hela deras ekonomiresa - från daglig redovisning till strategisk rådgivning.
Hos Klara Consulting får du nu chansen att vara med och forma den växande AML-funktionen . I takt med expansionen i företaget byggs teamet upp för att stärka arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism . Som AML-analytiker kommer du att arbeta med riskbedömningar, utredningar och dokumentation kopplad till företagskunder.
Klara Consulting erbjuder: En ansvarstagande roll där du får vara med och påverka både rutiner och processer i en bred och varierande roll. Du blir en del av ett engagerat team i en miljö där samarbete, innovation och långsiktighet står i fokus. Bolaget erbjuder också attraktiva förmåner för dig som anställd.
Övriga huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Du genomför riskbedömningar och använder interna verktyg för att filtrera och prioritera ärenden.
• Följa etablerade checklistor och processer för att säkerställa hög kvalitet.
• Sammanställa underlag för vidare beslut inom organisationen.
• Bidra till utveckling av rutiner och utbilda personal vid nya kontor i samband med integrationer.
• Har en relevant avslutad kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller motsvarande .
• Har 1-2 års erfarenhet av AML/KYC arbete, har du dessutom erfarenhet ifrån arbete på en storbank och ett intresse för data/analys är det ett starkt plus.
• Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
• Har mycket goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är en analytisk, effektiv och noggrann person som trivs i en utredarroll och kan arbeta självständigt inom givna ramar. Du är en ödmjuk, prestigelös teamplayer som gillar att ta initiativ och är trygg i att fatta egna beslut.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om bolaget HÄR.
