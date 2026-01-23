Ambulanssjukvårdare - semestervikariat 2026
2026-01-23
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till vår gemensamma rekrytering!
Denna annons gäller för ambulansverksamheten i både Kungälv och Alingsås.
Denna annons gäller för ambulansverksamheten i både Kungälv och Alingsås.

Oavsett vilken ort du önskar placering söker du via samma annons - vi ser fram emot din ansökan!
Kungälvs ambulansverksamhet består av fyra ambulansstationer, Ale, Kungälv, Stenungsund, och Tjörn samt en enhet för liggande sjuktransport. Inom ambulansverksamheten arbetar 53 tillsvidareanställda medarbetare.
Alingsås ambulansverksamhet består av två ambulansstationer, Alingsås och Lerum. Inom ambulansverksamheten arbetar ca 45 tillsvidareanställda medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som ambulanssjukvårdare har man en aktiv roll i planering, utövande och ansvar för förekommande arbetsuppgifter inom ambulanssjukvården med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och direktiv från ambulansöverläkaren. Ambulanssjukvårdaren skall utifrån ett etiskt förhållningssätt medverka till ett gott bemötande, god patientvård och bra arbetsmiljö.
Introduktionsutbildning startar 26-05-01.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska med vidareutbildning i ambulanssjukvård, du skall ha utbildning i och erfarenhet av utryckningskörning. Körkort med lägst C1-behörighet är ett krav. God lokalkännedom inom respektive ambulansdistrikt är mycket meriterade.
Du skall inneha praktisk erfarenhet inom området ambulanssjukvård samt god fysisk förmåga då vi genomför fysiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet samt förmåga att kunna arbeta självständigt är viktiga inslag.
Rekryteringsprocessen innefattar kontroll hos IVO, Socialstyrelsen, Transportstyrelsen och utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Testdagar för Kungälv 26-01-21 samt 26-02-18.
Testdagar för Alingsås 26-02-05 samt 26-02-20.
Anställningsform
Avser visstidsanställning t o m 2026-08-31 med möjlighet till förlängning.
Arbetsort
Ange i ansökan om du vill arbeta i Kungälv eller Alingsås.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
