Ambea söker en Fastighetsförvaltare till huvudkontoret i Solna - Ambea Sverige AB

Ambea Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-13Som förvaltare på Ambeas fastighetsavdelning har du en möjlighet att tillsammans med ett engagerat team vara med och skapa en helt ny fastighetsorganisation.Ambea bedriver omsorgsverksamhet och hyr därför ett stort antal lokaler i hela Sverige, för att kunna bedriva exempelvis äldreboenden, behandlingshem och gruppbostäder. Ett fåtal verksamheter bedrivs i egenägda fastigheter. Ambea är en matrisorganisation varför fastighetsavdelningen är en stödjande funktion, medan ansvaret för fastigheter och kostnader finns i linjeorganisationen. Fastighetsavdelningen har som mål att göra det enkelt för linjen att bära detta ansvar, genom att förvalta hyreskontrakten på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, sätta Ambea på kartan som en professionell aktör gentemot fastighetsägare, samt öka kunskapen om fastighetsfrågor generellt inom bolaget.Som förvaltare bistår du våra verksamheter i renoverings/byggprojekt samt hyresavtalsfrågor av olika slag. Du förväntas också vara delaktig i olika typer av administrativa projekt, som t ex upphandling av fastighetsrelaterade leverantörer av varor och tjänster eller utbildningsinsatser inom fastighetsområdet. Exempel på uppgifter:För Ambeas räkning ta rollen som hyresgästombud och ansvara för olika typer av lokaländringar (flyttar, anpassningar, utbyggnader etc) som genomförs för hyresgästens räkning inkl förhandla fram hyresavtal som då ev aktualiseras (t ex tecknande av tilläggsavtal)Leda hyresavtalsförhandlingar i samband med villkorsändringar.Besvara allmänna, fastighetsrelaterade frågor som inkommer från någon av våra verksamheter (vi arbetar i ett ärendehanteringssystem för att kanalisera dessa till avdelningen från organisationen och på så vis minska personberoende och skapa överblick)Då vi har en geografiskt spridd verksamhet över hela Sverige förekommer resor i tjänsten, ca 2-3 per månad utanför Stockholms län.Din profil Vi söker dig om har relevant utbildning t ex civilingenjör inom bygg, utbildning inom fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik, samt har:Erfarenhet av fastighetsbranschen, t ex administrativ eller kommersiell fastighetsförvaltning, hyres-och/eller entreprenadjuridik, minst fem årGod administrativ förmågaPersonliga egenskaper vi söker är god problemlösningsförmåga, affärsmässighet och förmågan att arbeta strukturerat. Att kunna kommunicera och föra en god och professionell dialog med chefer inom Ambeas linjeverksamhet är en framgångsfaktor för att lyckas i rollen. Förhandlingsvana är meriterande. Vi söker medarbetare som får energi av förändring och lockas av att jobba tillsammans med ett blandat och engagerat team som brinner för fastighetsfrågorVår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Ledarskapsutbildade chefer - samtliga chefer går vårt ledarprogram.Karriär- och utvecklingsmöjligheter - vårt mål är att 7 av 10 personer ska kunna internrekryteras till chefsroller eller specialistroller.Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära - t ex att leda utan att vara chef, utbildning för dig som ska utbilda andra, rehabilitering, arbetsrätt, utvecklingssamtal och arbetsmiljö.Vi har självklart även kollektivavtal, förmånsportal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.2021-04-13Vi är granne med Mall of Scandinavia och vårt nya moderna kontor har stora utbildningslokaler, fina mötesplatser, en ljusgård samt utsikt över Råstasjön. Många av våra medarbetare talar varmt om lunchpromenaderna runt sjön samt närheten till affärer och service i Gallerian.Vi ses ofta i samband i trevliga sammanhang som t ex afterwork, fest och andra speciella högtidsdagar mm. Vi har också omsorgstagare som praktiserar på vårt huvudkontor med allt ifrån administration till facility management uppgifter för att få möjlighet till att utvecklas.Alla chefer hos oss genomgår ett gediget ledarskapsprogram där syftet är att skapa ett gemensamt språk och syn på ledarskap. Vi vill ha ledare som är ansvarstagande, skapar tydlighet och delaktighet, coachar, ger och tar emot feedback, är prestigelösa och affärsmässiga.Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: efter överenskommelseSista dag att ansöka är 14 majFör mer information kontakta: Anna-Karin Lindholm, Fastighetschef, 0723 50 79 45Facklig kontakt:Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721, Mail: vision@ambea.se Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Läs gärna mer om hur det är att jobba på Ambea här ( https://jobb.ambea.se/). Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har drygt 750 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Varaktighet, arbetstid: Heltid Anställningstid enligt överenskommelse

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2021-05-14

Ambea Sverige AB