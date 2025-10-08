Amanuenser 20%
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2025-10-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/.
Är du intresserad av undervisning och att vara en del av en akademisk arbetsmiljö? Vill du få erfarenhet av att arbeta på ett universitet? Institutionen för informationsteknologi söker nu flera amanuenser på 20% för vårterminen 2026.
20%-amanuenser är lärarassistenter som anställs för ett helt läsår. Som 20%-amanuens är du anställd på institutionen och är en del av institutionens verksamhet. Du får en inblick i universitetets organisation och får ta del av det dagliga arbetet på en av institutionens avdelningar. Du får medverka och vara behjälplig i undervisningen och administrationen av utvalda program och kurser på institutionen samt aktiviteter organiserade av din avdelning. Som amanuens på 20 % har du tillgång till personalutrymmen och kontorsplats och du får även ta del av universitetets många anställningsförmåner, såsom friskvårdsbidrag och betalda semesterdagar.
Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid kurser på Institutionen för informationsteknologi. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, handledning av studentprojekt eller kursutveckling.
Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen/kurserna man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) samt god kännedom om Uppsala universitets organisation är önskvärt. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (gäller enbart kurser som undervisas på svenska).
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Beskriv och motivera även varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan kan vidare innehålla information om vilka kurser som den sökande föredrar att undervisa på. Bifoga även ditt registreringsintyg.
Intervjuer är planerade att hållas 10, 11 eller 12 november.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 5 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Utbildningsprefekt Tobias Wrigstad (utbildningsprefekt@it.uu.se
) eller rekryteringsansvarig Davide Vega D'Aurelio (ugarekrytering-it@uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober 2025, UFV-PA 2025/3033.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3033". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9545788