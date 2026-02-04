Amanuens i psykologi
2026-02-04
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.
Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. Psykologprogrammet har sedan 2018 haft en psykologmottagning vid universitetet, dit en amanuens årligen knyts. Nu söker vi under vårterminen 2026 en ny amanuens till psykologmottagningen, som också kommer att få en överlämning från tidigare anställd amanuens.Dina arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av rutiner, hålla i kommunikation med berörda gällande journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det kan även innebära att bistå i arbetet med hantering av ansökningar till psykologmottagningen, samt att bistå i administrationen av psykologmottagningens hemsida.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Bedömningskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och läsa termin 7 eller 8. Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning.
Ett krav är också goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse, men vi ser helst tillträde från 1 april 2026 för att kunna gå bredvid nuvarande amanuens under en månad. Anställningen är under ett år.
Anställning som amanuens kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.
Lönen för amanuensanställning följer lokalt kollektivavtal med en fast angiven månadslön.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chef)
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.
Ange ref.nr REK 2026/6
Sista ansökningsdag 2026-03-04
Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
