Älvsbyhus Söker Inköpare - Älvsbyhus AB

Älvsbyhus AB / Inköpar- och marknadsjobb / Älvsbyn2021-04-14Älvsbyhus är Sveriges ledande trähustillverkare och har varit det under hela 2000-talet. Sedan 1960 har vi levererat närmare 44 000 småhus till familjer i hela Norden. Älvsbyhus är ett familjeföretag i tredje generationen, som under årens lopp utvecklat en unik och effektiv produktion av kvalitativa hus till marknadens bästa pris. Produktionsanläggningarna finns i Älvsbyn, Bjärnum och Kauhajoki (Finland).Vill du jobba som INKÖPARE hos Sverige största småhustillverkare?Som inköpare planerar och utreder du inköpsbehov, tar in anbud och offerter. Upprätthåller och söker nya kontakter med leverantörer. Gör sammanställningar och kalkyler, förhandlar om pris och leveransvillkor samt fattar beslut, skriver kontrakt och sluter avtal.Vi söker dig som är en drivande person med gott omdöme som kan analysera, planera och strukturera ditt arbete. Det krävs att du är affärsmässig, resultatinriktad, flexibel, uthållig och klarar av att arbeta med flera uppgifter samtidigt under tidspress. Inköparrollen ställer krav på självständighet och integritet och det krävs vilja att hjälpa andra och leverera lösningar som leder till resultat.ErfarenheterMeriterande är formell relevant utbildning alternativt relevant kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt. Du skall ha förhandlingsvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för rollen.Arbetstid - HeltidTillträde Enligt ök, snarast möjligt.Varaktighet - Provanställning 6 månader, tillsvidareanställningPlaceringsort - ÄlvsbynLön - Månadslön2021-04-14Vill du veta mer om tjänsten eller har du frågor om arbetet, kontakta inköpschef Kenneth Søberg, 0929-162 50 eller personalchef Cecilia Wiklund, 0929-162 51AnsökanVälkommen med din ansökan via e-post till HR@alvsbyhus.se Sista ansökningsdag är den 30 april. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.Vi erbjuder dig att utvecklas i en tjänst i ett bolag med långa traditioner, en historik som vi är stolta över. Nu satsar vi för framtiden och har både stora resurser och ambitioner. Känner du igen dig själv i det du just läst, då kan Älvsbyhus vara ett smartare karriärval.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Älvsbyhus ABSTÄLLVERKSVÄGEN 694281 ÄLVSBYN5692348