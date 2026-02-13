aluminium svetsare

CI svets&montage bygg AB / Svetsarjobb / Malmö
2026-02-13


Hej,

Vi söker för närvarande en erfaren aluminiumsvetsare med giltig svetslicens för kommande uppdrag.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av aluminiumsvetsning
Giltig svetslicens
Noggrann, ansvarstagande och självgående
God samarbetsförmåga

Vi erbjuder arbete i ett seriöst företag med bra arbetsvillkor och möjlighet till långsiktigt samarbete.

Vänligen skicka CV, kopia på svetslicens samt en kort presentation av din erfarenhet till denna e-postadress, eller kontakta oss för mer information.

Vi ser fram emot din ansökan.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
e-post
E-post: cisvetsmontage@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "svetsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CI svets&montage bygg AB (org.nr 559398-7091)
Kastanjegatan 12 A (visa karta)
213 63  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9742912

