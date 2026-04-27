Allt-i-allo för säsongsjobb.

B3 Personal AB / Fabriksjobb / Huddinge
2026-04-27


Visa alla fabriksjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Ekerö, Solna eller i hela Sverige

Om rollen
Som allt i allo för paketering av fotoramar och budchaufför ingår du i vår logistik- och leveransteam under säsongen. Du ansvarar för säker och korrekt paketering av fotoramar samt för att leverera paket till kunder och ombud. Tjänsten är ett säsongsjobb med möjlighet till varierande arbetstider och passar dig som är noggrann, praktisk och serviceinriktad.

Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Packa fotoramar enligt givna instruktioner och förpackningsrutiner för att säkerställa att varorna når kund oskadda

Märka, sortera och förbereda utleveranser för intern och extern distribution

Hämta och lämna försändelser hos postombud och kunder samt utföra budleveranser i utsatt tid

Kontrollera antal, artikeltyp och emballage samt rapportera avvikelser till arbetsledning

Samarbeta med lagret och packteamet för att optimera flöden och orderhantering

Följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner samt se till att fordon och utrustning används och förvaras korrekt

Bidra till ordning, renlighet och effektivitet i pack- och lastningsområden

Profil
Noggrann, strukturerad och van vid att arbeta i ett tempo där planering och prioritering krävs

God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Erfarenhet av paketering, lagerarbete eller budkörning är meriterande

Grundläggande datavana för att registrera försändelser och rapportera avvikelser i system är meriterande

B-körkort och vana att köra lätta fordon är ett krav för budleveranser

Serviceinriktad och flexibel med förmåga att arbeta både självständigt och i team

Följer säkerhetsföreskrifter och har ett säkert arbetssätt med hänsyn till egen och andras arbetsmiljö

Vi erbjuder
Ett tydligt och omväxlande säsongsarbete maj-juni, september till december med konkreta uppgifter inom paketering och leverans

Tydlig introduktion och löpande stöd från arbetsledning och kollegor

Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till förlängning eller andra uppdrag vid god matchning

Arbete i en miljö med fokus på säkerhet, ordning och god kommunikation

Övrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Ange i din ansökan din tillgänglighet under säsongen samt relevant erfarenhet av paketering och budkörning. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7644080-1969295".

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752)
141 46  SJÖDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9878595

Prenumerera på jobb från B3 Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Personal AB: