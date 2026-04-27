Allt-i-allo för säsongsjobb.
B3 Personal AB / Fabriksjobb / Huddinge Visa alla fabriksjobb i Huddinge
2026-04-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Ekerö
, Solna
eller i hela Sverige
Om rollen
Som allt i allo för paketering av fotoramar och budchaufför ingår du i vår logistik- och leveransteam under säsongen. Du ansvarar för säker och korrekt paketering av fotoramar samt för att leverera paket till kunder och ombud. Tjänsten är ett säsongsjobb med möjlighet till varierande arbetstider och passar dig som är noggrann, praktisk och serviceinriktad.Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Packa fotoramar enligt givna instruktioner och förpackningsrutiner för att säkerställa att varorna når kund oskadda
Märka, sortera och förbereda utleveranser för intern och extern distribution
Hämta och lämna försändelser hos postombud och kunder samt utföra budleveranser i utsatt tid
Kontrollera antal, artikeltyp och emballage samt rapportera avvikelser till arbetsledning
Samarbeta med lagret och packteamet för att optimera flöden och orderhantering
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner samt se till att fordon och utrustning används och förvaras korrekt
Bidra till ordning, renlighet och effektivitet i pack- och lastningsområdenProfil
Noggrann, strukturerad och van vid att arbeta i ett tempo där planering och prioritering krävs
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av paketering, lagerarbete eller budkörning är meriterande
Grundläggande datavana för att registrera försändelser och rapportera avvikelser i system är meriterande
B-körkort och vana att köra lätta fordon är ett krav för budleveranser
Serviceinriktad och flexibel med förmåga att arbeta både självständigt och i team
Följer säkerhetsföreskrifter och har ett säkert arbetssätt med hänsyn till egen och andras arbetsmiljö
Vi erbjuder
Ett tydligt och omväxlande säsongsarbete maj-juni, september till december med konkreta uppgifter inom paketering och leverans
Tydlig introduktion och löpande stöd från arbetsledning och kollegor
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till förlängning eller andra uppdrag vid god matchning
Arbete i en miljö med fokus på säkerhet, ordning och god kommunikationÖvrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Ange i din ansökan din tillgänglighet under säsongen samt relevant erfarenhet av paketering och budkörning. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss.Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
141 46 SJÖDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9878595