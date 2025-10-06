Allmänsjuksköterska
2025-10-06
Intensivvårdavdelningen, Operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo Sjukhus
Är du intresserad av att ta nästa steg i karriären och utbilda dig till intensivvårdssjuksköterska, men vill först lära känna arbetet och arbetsplatsen? Då har du chansen nu. Vi erbjuder dig som är legitimerad sjuksköterska en visstidsanställning som en väg mot att bli intensivvårdssjuksköterska!
Rollen som sjuksköterska
Vi söker dig som vill börja arbeta som allmänsjuksköterska på Intensivvårdsavdelningen, få en inblick i yrket och därefter läsa vidare med utbildningsanställning till intensivvårdssjuksköterska.
Vi erbjuder dig en visstidsanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi söker dig som trivs på en arbetsplats där samarbete, engagemang och bemötande värderas högt. Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar du för den mest kvalificerade omvårdnaden och övervakningen inom akutsjukvården. Du medverkar även när akuta medicinska insatser krävs inom sjukhuset, så som vid hjärtstillestånd och trauma. Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin vård. Det innebär att information också är en mycket viktig del i arbetet, liksom kontakt med närstående.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 160 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet, smärtenhet och en administrativ enhet.Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Du har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. I pressade situationer är det viktigt att du är stabil och kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer. Du har kompetens för att snabbt kunna ingripa i akuta situationer, men också för att kunna förebygga att kritiska tillstånd uppstår. I vårt arbete är det viktigt att du arbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värderar högt personlig lämplighet för tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett arbete där inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Anna Toftgård, 010-244 60 01 eller vårdenhetschef Caroline Torell, 010-244 60 02.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 oktober . Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vill du veta mer om hur det är vara IVA- sjuksköterska?
Här kan du se när Catarina berättar om hur det är arbeta som IVA-sjuksköterska hos oss! Ersättning
