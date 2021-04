Aktivt extrajobb som orderplockare med start omgående - Staffans - Svenska Storesupport Bemanning AB - Lagerjobb i Staffanstorp

Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Staffanstorp2021-04-072021-04-07Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer bestå av att stå längst ett rullande band där det kommer ca 10 lådor i minuten. Du kommer bli tilldelad en station där du har 2-5 olika varor som du ska lägga i varje låda. Du kommer behöva hålla ett högt tempo och samtidigt vara noggrann med kvalitén på varorna du har på din station. Du kan även bli tilldelad att vara den som ska fylla på allas stationer så att det alltid finns varor att lägga ner i lådorna och att det är städat runt omkring bandet.ArbetstiderArbetstiderna är förlagt till dagtid 06:00-12:00 på fredagar och 06:00-11:00 på lördagar. Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka vilket passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi ser att du vill och kan arbeta 1-2 dagar/vecka. Start för denna tjänst är omgående.Krav/Personliga egenskaperFör att trivas hos oss behöver du vara självgående, ansvarsfull och gilla ett aktivt arbete. Det krävs stor noggrannhet i arbetet då felplock får direkta konsekvenser för konsumenten. Viktigt är att du kan kombinera din noggrannhet med ett högt tempo. Eftersom du står eller går under hela arbetspasset så har du med fördel en god fysik.För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar, arbetar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. ( http://www.storesupport.se/) Är du intresserad?Urval och intervjuer genomförs löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen.Varmt välkommen!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-09Svenska Storesupport Bemanning AB5677248