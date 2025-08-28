Akrivarie till statlig myndighet
Adecco Sweden AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Vi söker nu en Akrivarie till statlig myndighet i Stockholm. I tjänsten ingår bland annat att inventera, ordna och förteckna både analogt och digitalt material. Det analoga arkivet omfattar ca 73 hyllmeter, medan den digitala informationen främst finns i ärendehanteringssystemet Public 360 samt andra system. Förteckning sker enligt både allmänt arkivschema och verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Inventera, ordna och förteckna både analog och digital information.
• Den analoga informationen består av ca 73 hyllmeter arkivbestånd.
• Den digitala informationen avser främst myndighetens ärendehanteringssystem Public 360, som driftsattes 2015 samt övriga på myndigheten förekommande informationssystem.
• Förtecknandet ska göras både enligt det allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning.
• och övrigt förekommande arbetsuppgifter för avvecklandet av ett arkiv.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Akrivarie är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå som längst upp till 1000 timmar.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning med minst 60 högskolepoäng i arkivvetenskap eller annan jämförbar högskoleutbildning, alternativt motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet.
• God kännedom om regelverk kring arkiv- och informationshantering, t.ex. arkivlagen, arkivförordningen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
• Minst 3-5 års praktisk erfarenhet av arkiv och diarieföring inom offentlig verksamhet.
• Minst 3-5 års praktisk erfarenhet av avveckling av arkiv inom offentlig verksamhet.
• Minst 3-5 års praktisk erfarenhet att arbeta med digitala system och digitalisering av dokument
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Public 360
Om dig
Du har en god analytisk förmåga och tar gärna egna initiativ. Du är självgående men trivs samtidigt med att samarbeta i team. Vidare har du en stark kommunikativ förmåga och samarbetar väl med olika funktioner och intressenter i arbetet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-09-09.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsås Jobbnummer
9480476