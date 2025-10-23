Åklagaraspiranter
2025-10-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Östersund
, Gävle
, Falun
, Umeå
Dina arbetsuppgifter Åklagarmyndigheten söker dig som vill ha en central roll i brottsbekämpningen. Som åklagare använder du juridiken i teori och praktik under stort eget ansvar och i samarbete med andra.
Som åklagaraspirant kommer du att arbeta med alla delar i förekommande brottmålsärenden på en allmän åklagarkammare. Du kommer att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan samt att processa i domstol.
Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter med goda karriär- och utvecklingsmöjligheter samt flexibla arbetstider. Från den första arbetsdagen erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som är svensk medborgare med en nordisk juristexamen. Vid tillträde som åklagaraspirant måste du även vara notariemeriterad från tings- eller förvaltningsrätt.
Som person vill vi att du
har ett stort intresse för straff- och processrätt
är juridiskt skicklig
har en förmåga att samarbeta och leda andra
är drivande, kan organisera och prioritera ditt arbete och fatta självständiga beslut
är stabil och har ett gott omdöme
har en god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt tänkande
har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du utöver din notariemeritering har erfarenhet av relevant kvalificerat juridiskt arbete.
Antagningsförfarandet Under tiden som åklagaraspirant har du en tidbegränsad anställning om 9-12 månader. Därefter följer en tillsvidareanställning.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Ersättning
Se www.aklagare.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb.
Åklagarmyndigheten
Pernilla Adolfsson, facklig kontaktperson ST 010-562 58 95
9570150