Afis-Tjänsteman
2026-05-04
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Pajala Flygplats, "Fönstret mot världen" är en central knutpunkt i Tornedalen och vi är nu på jakt efter engagerad flygplatspersonal.
På flygplatsen trafikerar flygbolaget Jonair som erbjuder reguljära flygningar till och från Luleå med två avgångar och två ankomster varje vardag. Utöver linjeflyget har vi även chartertrafik, militärflyg, helikoptrar och privatflygare som nyttjar flygplatsen.
Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildad AFIS-tjänsteman för arbete i flygtrafikledningstjänsten.
Som AFIS-tjänsteman arbetar du i flygtrafikledningen på flygplatsen och ansvarar för att ge flyginformation och väderinformation till piloter för att säkerställa en trygg och effektiv trafik inom flygplatsens luftrum.
Rollen innebär att:
* hålla kontinuerlig radiokontakt med piloter
* ge trafik- och väderinformation
* fatta självständiga beslut i realtid
* arbeta strukturerat även i perioder av hög belastning
Det är ett ansvarsfullt och självständigt arbete där tydlig kommunikation och gott omdöme är avgörande.
Vi söker dig som:
* Är ansvarstagande och trygg i att fatta egna beslut
* Är anpassningsbar och strukturerad
* Fungerar bra i team
* Behåller lugnet i pressade situationer
Personliga egenskaper och lämplighet är avgörande och kommer att utvärderas under rekryteringsprocessen.
Tjänsten innebär skiftarbete förlagd till förmiddag, eftermiddag samt söndag eftermiddag.Kvalifikationer
Grundkrav:
* Har/har haft en AFIS-behörighet i närtid
* Fullgod hälsa, normalt färgseende och hörsel (medicinskt intyg krävs)
* Svenskt medborgarskap krävs för säkerhetsprövning
* Säkerhetsprövning genomförs före anställning och slumpmässiga drogtester förekommer
Meriterande:
* Körkort B
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
För vissa tjänster i Pajala kommun krävs det enligt lag uppvisande av giltigt utdrag ur belastnings- och/eller misstankeregistret före anställning.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321761-2026-76". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718)
Pajalan kunta
)
984 85 PAJALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Flygplatschef
Linda Pieskä linda.pieska@pajala.se 097812950
9887893