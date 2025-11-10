Affärsutvecklare/Säljare Event
2025-11-10
Vi på Mackla växer och söker nu en erfaren affärsutvecklande säljare som vill vara med och ta vårt affärsområde Event till nästa nivå. Hos oss blir du en nyckelperson i ett engagerat team som älskar att skapa upplevelser som märks - från mässor och stora event till sponsoraktiveringar som får varumärken att växa.
Vi tror på laganda, nyfikenhet och modet att prova nytt, och vi har kul längs vägen. Känner du igen dig? Då vill vi gärna att du hör av dig!
Om Mackla:
Med bas i Falun har Mackla under åren, framförallt genom mässor, företagsevent, sponsoraktiveringar och sportevenemang, skapat minnesvärda upplevelser och affärer - både lokalt, nationellt och internationellt.
Vi drivs av glädje, service och en lösningsfokuserad inställning. Vår styrka är att genom öppna dialoger kring både kundens behov och budget skapa en stark grund för utvecklande, hållbara och långsiktiga samarbeten.
Idag är vi stolta över förtroendet att få leverera allt från helhetslösningar till de större varumärkena, vara en del av något större, eller leverera de små detaljerna, som gör det där lilla extra för kunden.
Vi på Mackla växer och söker nu vår första dedikerade affärsutvecklare/säljare inom event. Det här är en nyckelroll med ansvar för att driva försäljningen och utveckla vår eventverksamhet. Du blir en viktig del i vår fortsatta tillväxt och får stora möjligheter att påverka.
I rollen arbetar du med uppsökande B2B-försäljning mot företag som vill skapa professionella och minnesvärda event - från mässor och sponsoraktiveringar till kundevent och specialproduktioner. Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering till avslut och uppföljning.
Här kombineras säljdriv, affärsmannaskap och fingertoppskänsla. Du identifierar nya möjligheter, bygger relationer och skapar samarbeten som leder till långsiktiga affärer.
Huvudsakliga ansvarsområden:
prospektera, boka och genomföra möten med nya och befintliga kunder,
identifiera affärsmöjligheter och ta fram kundanpassade lösningar,
förhandla, presentera offerter och driva affärer i mål,
samarbeta med våra projektledare och leveransteam för att säkra kvalitet och leverans,
utveckla kundrelationer och bygga långsiktiga partnerskap.
Du arbetar nära våra projektledare och rapporterar till vår VD.
Placering: Falun (med möjlighet till flexibilitet för rätt person).
Om dig
Du är en erfaren och affärsdriven säljare med bakgrund inom event-, mäss- eller upplevelsebranschen. Med ett starkt nätverk inom näringslivet och dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning vet du hur man öppnar dörrar, bygger relationer och driver affärer i mål.
Du är proaktiv, resultatinriktad och trivs i ett högt tempo där du får kombinera affärsmässighet med kreativitet. Samtidigt är du prestigelös och trivs i en miljö där man samarbetar tätt, hjälper varandra och löser det som behövs - oavsett om det handlar om att presentera för en VD eller kavla upp ärmarna på plats inför ett event.
Hos oss får du använda din erfarenhet på riktigt, vara en del av ett värderingsstyrt och kvalitetsmedvetet team och bidra till att utveckla vår eventverksamhet framåt - med både professionalism och glimten i ögat.Bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha:
ett etablerat nätverk inom näringslivet,
förmåga att prospektera, bygga relationer och skapa lönsamma affärer,
erfarenhet av att driva hela säljprocessen självständigt,
mycket god digital vana exempelvis i Google Drive och molnbaserade verktyg,
god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Mackla erbjuder
Det här är en chans att kliva in i ett entreprenörsdrivet bolag med gott rykte, stora ambitioner, korta beslutsvägar och massor av energi.
Hos oss får du chansen att växa i en händelserik miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Rollen är varierande och utvecklande - du kommer att driva egna affärer, bygga långsiktiga kundrelationer och vara en del av spännande projekt över hela landet.
Vi är ett gäng som skrattar mycket, löser problem snabbt och alltid ser till att det vi levererar blir riktigt bra. Hos oss finns en kultur där engagemang och ansvar går hand i hand med arbetsglädje och nyfikenhet.
Tillträde och övriga villkor sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Sök tjänsten via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 7:e december 2025.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulter:
Linn Skoglund, 070-883 49 55, linn@truehr.se
Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
.
Om True Consulting & Recruitment
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
