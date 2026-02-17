Affärsutvecklare
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du ha ett jobb där du faktiskt gör skillnad? Försvarsmakten växer kraftigt och vi behöver nu hjälpas åt att hitta de bästa sätten att stötta dem i deras tillväxt. Vi söker en affärsutvecklare som vill vara med på den resan och som vill ha ett meningsfullt arbete.
Som affärsutvecklare hos oss arbetar du nära både marknaden och vår interna produktledning. Ditt fokus ligger på att identifiera och etablera kontakter med nya kunder, samtidigt som du vårdar och utvecklar de samarbeten vi redan har. Rollen innebär även att du deltar aktivt i anbudsprojekt och tar ansvar för att hålla våra affärssystem uppdaterade och relevanta.
Eftersom vår verksamhet finns representerad på flera platser i landet är vi öppna för en flexibel placeringsort. Du kan utgå från något av våra kontor i Växjö, Linköping, Halmstad, Solna eller Östersund. Då vi arbetar nära våra uppdragsgivare ingår resor i tjänsten, både inom Sverige och internationellt. Publiceringsdatum2026-02-17Profil
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en person som genuint gillar att göra affärer och bygga relationer. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, vilket gör att du har lätt för att kommunicera med olika typer av människor på ett naturligt sätt. Även om du har ett starkt eget driv är du i grunden en lagspelare som förstår att vi når de bästa resultaten tillsammans. För att hålla ordning på våra processer och affärer ser vi också att du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att ha ordning och reda i ditt dagliga arbete.
Vi ser att du har:
* Några års relevant arbetslivserfarenhet inom affärsutveckling, försäljning eller liknande.
* Ingenjörsutbildning eller motsvarande.
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
* Kunskap om LOU.
Vi ser gärna att du har kännedom om Försvarsmaktens verksamhet, antingen genom en bakgrund som officer eller genom erfarenhet av försäljning mot myndigheten
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Inom BU Tactical Support Solutions blir du del av en verksamhet som främst levererar tjänster men även produkter och större systemintegrationer inom Land domänen. Vi är ca 270 medarbetare på 5 olika orter. Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
