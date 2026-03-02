Affärssystemansvarig - Förvaltning & Utveckling
2026-03-02
Vill du vara en viktig del i skapandet av de häftigaste skönhetsprodukterna på marknaden? Har du dessutom en gedigen erfarenhet inom IT och affärssystem? Se då till att söka det här jobbet hos oss!Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
UNARO Nordic är resultatet av sammanslagningen mellan Paragon Nordic och Svenska Krämfabriken Dalarna - två starka aktörer inom utveckling och kontraktstillverkning av konsumentprodukter formulerade för skönhet, hygien och kem-teknik. Men ett nytt namn är bara början.
Nu står vi mitt i en integrationsresa där kulturer ska mötas, arbetssätt synkas och varumärken vävas samman till något större - och det är här du kommer in. Vi är övertygade om att våra fantastiska medarbetare är helt avgörande för vår fortsatta framgång!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten är mestadels operativ, där du bland annat arbetar med att rätta ordar, registervård, månadsavslut, uppdatera systemet m.m. Vidare blir dina uppgifter att:
Arbeta med att utveckla, förvalta och förbättra vårt affärssystem.
Medverka i digitaliseringsprojekt
Arbeta nära övriga avdelningar och förstå deras behov
Du kommer att arbeta i ett team på sju personer som arbetar tätt tillsammans och som även har ett nära samarbete med övriga kollegor inom företaget.
Du blir en del av en entreprenörsdriven arbetsplats som präglas av korta beslutsvägar och en platt organisationsstruktur. Vi tror på att innovation sker bäst i en öppen och samarbetsinriktad miljö där varje medarbetares bidrag har stor betydelse och eftersom det mesta av jobbet behöver ske på kontoret, är vår önskan att du kan arbeta på plats varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom IT
Minst 5 års erfarenhet av affärssystem
Teknisk kunskap
Mjukvarutestning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B
Vårt erbjudande
Här finns en möjlighet att växa och utvecklas med utmanande och varierande arbetsuppgifter. Hos oss på Unaro Nordic är vår företagskultur och våra medarbetare av högsta prioritet. Vi erbjuder en dynamisk och vänlig arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra. Som anställd har du bland annat tillgång till ett nybyggt gym samt möjlighet att spöa kollegorna i padel i vår egen anläggning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) placerad i Borlänge med tillträde snarast.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi och drog- och alkoholtester vid nyanställning.
Resor i tjänsten kan förekomma. Så ansöker du
