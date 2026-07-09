Affärsområdeschef till Nitro Consult
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2026-07-09
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Vill du kombinera ledarskap, affärsutveckling och teknisk förståelse i en nyckelroll inom samhällsbyggnad? Nu söker Nitro Consult en Affärsområdeschef till Stockholm. Här får du möjligheten att leda och utveckla Stockholmsverksamheten i en roll där du kombinerar affär, människor och teknik.
Om Nitro Consult Nitro Consult är ett specialistkonsultbolag inom samhällsbyggnad med rötter från Alfred Nobel och en lång historia av att skapa säkra och hållbara lösningar inom framförallt: Hydrogeologi, bergteknik, sprängteknik, akustik och vibrationspåverkan.
Bolaget består idag av cirka 70 konsulter runt om i Sverige och Norge, där Stockholmskontoret är störst med omkring 35 medarbetare. Här kombineras specialistkompetens och stora samhällsprojekt med en familjär kultur, korta beslutsvägar och stort individuellt ansvar.
Om rollen I rollen som Affärsområdeschef ansvarar du för att leda och utveckla Nitro Consults verksamhet i Stockholm. Du har det övergripande ansvaret för affärsområdets utveckling och arbetar nära gruppcheferna för att skapa goda förutsättningar för verksamheten och medarbetarna.
En viktig del av rollen är att förstå marknaden, utveckla kundrelationer och skapa nya möjligheter för verksamheten. Du arbetar nära kunder, medarbetare och ledning och bidrar med din tekniska bakgrund i dialogen kring Nitro Consults specialistområden.
Rollen innebär bland annat att:
Ansvara för affärsområdets resultat och utveckling
Coacha och stötta gruppcheferna i deras ledarskap
Driva verksamheten mot uppsatta mål avseende tillväxt, lönsamhet och kvalitet
Bidra med teknisk förståelse i dialogen med kunder och verksamheten
Ingå och bidra i bolagets ledningsgrupp
Vi tror att du Du har erfarenhet av att leda medarbetare, exempelvis som chef eller gruppchef, och känner dig trygg i att skapa engagemang, bygga förtroende och driva utveckling. Du har erfarenhet från samhällsbyggnad och är van att arbeta nära kunder, verksamhet och komplexa uppdrag.
För att lyckas i rollen bör du ha:
En teknisk bakgrund inom exempelvis hydrogeologi, bergteknik, sprängteknik, vibrationer, akustik eller närliggande område
Erfarenhet från konsult-, beställar- eller entreprenadverksamhet inom samhällsbyggnad
Flera års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Erfarenhet av affärsutveckling och kundansvar
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du engagerad, trygg och affärsmässig. Du har ett naturligt ledarskap, är kommunikativ och prestigelös samt har förmågan att växla mellan strategiska frågor och operativa beslut.
Därför trivs man på Nitro På Nitro Consult får du det bästa av två världar – möjligheten att arbeta i stora och samhällsviktiga projekt samtidigt som du är del av ett mindre bolag där du faktiskt kan påverka. Här finns en entreprenöriell kultur där idéer välkomnas, beslutsvägarna är korta och medarbetarna får stort förtroende.
Dessutom erbjuds:
Flexibilitet och möjlighet till hybridarbete
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Bra försäkringar och förmånligt pensionsavtal
Privat sjukvårdsförsäkring
Extra semesterdagar
Om rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen består av tre intervjusteg där du får träffa representanter från både verksamheten och ledningen. Som en del av processen genomförs även logik- och personlighetstester, bakgrundskontroll samt referenstagning.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039081-2094888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9998425