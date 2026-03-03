Adminstratör Sökes

Ahmad, Jahanzeb / Administratörsjobb / Upplands Väsby
2026-03-03


Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahmad, Jahanzeb i Upplands Väsby

Vi är ett taxiföretag som sätter kvalitet och ordning i främsta rummet. Nu behöver vi förstärka vårt kontor med en administratör som kan hantera vårt omfattande pappersarbete och vara ett stöd för våra förare.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Arbetsuppgifter
I den här rollen är du navet i verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Föraradministration: Kontroll av taxiförarlegitimationer, läkarintyg och introduktion av nyanställda.
Redovisning & Avräkning: Sammanställa passrapporter, hantera körpass från taxameter och förbereda underlag för löner och fakturering, Fordon: Hålla ordning på besiktningstider, försäkringar och servicebokningar för vagnparken.
Myndighetskontakt: Ansvara för att dokumentation finns tillgänglig vid eventuell tillsyn från Transportstyrelsen eller Polisen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är extremt noggrann och gillar siffror. Du förstår vikten av att varje kvitto och rapport stämmer. Som person är du rak i din kommunikation och trivs med att ha kontakt med många olika människor under en arbetsdag.

Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna med koppling till transport eller ekonomi.
Mycket god vana av Excel och digitala system.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskap om taxitrafiklagen eller erfarenhet av taxametersystem.

Saker att tänka på när du lägger upp annonsen:
Arbetstider: Är det vanliga kontorstider (08-17)
Plats: Ska personen sitta på ert kontor eller finns möjlighet att jobba hemifrån med pappersarbetet ibland.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Via Mail
E-post: jahanzebahmad92@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahmad, Jahanzeb
Kavallerigatan 9 (visa karta)
194 75  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
Nellies Services

Kontakt
Jahanzeb Ahmad
jahanzebahmad92@outlook.com
0769166191

Jobbnummer
9775453

Prenumerera på jobb från Ahmad, Jahanzeb

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahmad, Jahanzeb: