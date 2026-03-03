Adminstratör Sökes
Ahmad, Jahanzeb / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-03-03
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahmad, Jahanzeb i Upplands Väsby
Vi är ett taxiföretag som sätter kvalitet och ordning i främsta rummet. Nu behöver vi förstärka vårt kontor med en administratör som kan hantera vårt omfattande pappersarbete och vara ett stöd för våra förare.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
I den här rollen är du navet i verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Föraradministration: Kontroll av taxiförarlegitimationer, läkarintyg och introduktion av nyanställda.
Redovisning & Avräkning: Sammanställa passrapporter, hantera körpass från taxameter och förbereda underlag för löner och fakturering, Fordon: Hålla ordning på besiktningstider, försäkringar och servicebokningar för vagnparken.
Myndighetskontakt: Ansvara för att dokumentation finns tillgänglig vid eventuell tillsyn från Transportstyrelsen eller Polisen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är extremt noggrann och gillar siffror. Du förstår vikten av att varje kvitto och rapport stämmer. Som person är du rak i din kommunikation och trivs med att ha kontakt med många olika människor under en arbetsdag.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna med koppling till transport eller ekonomi.
Mycket god vana av Excel och digitala system.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskap om taxitrafiklagen eller erfarenhet av taxametersystem.
Saker att tänka på när du lägger upp annonsen:
Arbetstider: Är det vanliga kontorstider (08-17)
Plats: Ska personen sitta på ert kontor eller finns möjlighet att jobba hemifrån med pappersarbetet ibland.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Via Mail
E-post: jahanzebahmad92@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahmad, Jahanzeb
Kavallerigatan 9 (visa karta
)
194 75 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Nellies Services Kontakt
Jahanzeb Ahmad jahanzebahmad92@outlook.com 0769166191 Jobbnummer
9775453