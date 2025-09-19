Administratör till Utbildningsbataljonen
2025-09-19
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
I rollen som administratör är du en viktig del i Försvarsmakten och Marinbasens stöd till de värnpliktiga gällande deras ersättningar, förmåner och resor.
Om enheten
Utbildningsbataljonen har en central roll i tillväxten inom Marinen. Enheten ansvarar för grundutbildning av värnpliktiga. Bataljonen består av en bataljonsstab och två utbildningskompanier. Arbetsplatsen är belägen inom Örlogsbasen och vid Kungsholmsfort i Karlskrona. Administratörerna tjänstgör vid utbildningskompanierna och arbetar nära kompaniledning och plutonsledningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som administratör innebär bl.a. att handleda och administrera värnpliktiga. Du arbetar i första hand med administrativa uppgifter såsom:
• Rese-, ersättnings- och bidragsadministration för värnpliktiga
• Beställningar av varor, materiel, tjänster och mat
• Arbetstids- och personaladministration
• Stöd till kompaniet i Försvarsmaktens administrativa system
• Arbetsleda och genomföra logistik vid kompaniet (ex mattransporter, ersättningsartiklar, arbete i förråd)
• Deltar i skydds- och säkerhetsronder i disponerade lokaler
• Delaktig i verksamheten vid förbandet (utbildningsverksamhet, ceremonier osv)
Till arbetsuppgifterna hör också stöd till enhetens personal och verksamhet avseende inköp, lokaler, materialhantering samt transporter.
Under övningar både inom och utom landet innebär tjänsten även stöd till övningsledningen både innan, under och efter genomförandet med t.ex. kommendantur och administration av förnödenheter, logi samt transporter. Tjänsten omfattar ansvar för eller uppföljning av enhetens lokaler och material, såsom lektionssalar, fordon, kassuner, IT-material, förbandsutrustning etc.
Även andra studieadministrativa uppgifter kan förekomma. Arbetet sker huvudsakligen i kontorsmiljö, men det kan förekomma att tidvis arbeta i fältmiljö samt tjänsteresor för t ex utbildning eller möten på annan ort. Vid behov kan arbetet ske på kväll, och helg vid enstaka tillfälle.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Goda IT-kunskaper i Officepaketet
• God förmåga att kommunicera på svenska både i tal och skrift
B-körkort, manuell
Arbetet kräver att du har mycket god samarbetsförmåga, är stresstålig, självständig, noggrann och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Vidare ska du känna dig trygg med att kunna tala och informera/utbilda inför grupp, ha ett gott ordningssinne samt en vilja att lära och utvecklas. Som person är du social och serviceinriktad då arbetet innebär att du samverkar dagligen med bland annat befäl, värnpliktiga och andra intressenter inom garnisonen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd militär grundutbildning, och/eller anställning i Försvarsmakten
• Erfarenhet av logistiktjänst, adjutantsutbildning samt tjänstgöring som adjutant och inom Försvarsmakten
• Vana av att arbeta i system SAP/PRIO
• Erfarenhet av reseadministration
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom utbildning eller administrationsområdet
• Förarbevis på militära fordon
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Joakim Sirland
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Kajsa Polnäs
Fackliga företrädare
OFR/O: Johnas Mård
OFR/S: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 01082-85 000
SECO: Jan-Anders Nilsson, nås via växeln: 01082-471 000
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök.
