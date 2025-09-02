Administratör till Telia
Bravura Sverige AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Efterfrågar du ett arbete med start omgående där du också får tillhöra ett kompetent team med god sammanhållning? Har du erfarenhet av att arbeta kundnära? Trivs du i en administrativ roll där du får använda din analytiska förmåga? Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 5 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos TeliaOm företaget
Telia Company AB är den nya generationens telekomföretag. Deras cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. De är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. De har bestämt sig för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare deras kunder.
Arbetsuppgifter
I rollen, som internt kallas för driftsanalytiker, har du en koordinerande och kundnära roll. Du arbetar inom två olika områden vilka är nätdrift och nätcenter. Du kommer bland annat att felsöka och utreda incidenter i fiber- och kopparnät, där du får in dina ärenden via ett ärendehanteringssystem. Du har daglig kontakt med kunder och tekniker, där dialog främst sker över telefon, där ditt ansvar är att agera samordnande länk mellan dessa två intressenter. I början av din anställning kommer du att få en gedigen introduktion kring systemen och tekniken.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom ett serviceinriktat yrke
Du har god datorvana
Du talar och skriver obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Vi tror att du som söker tjänsten är en person som trivs i en roll där du samarbetar med andra. Du trivs i en roll där du ge god service till andra och anstränger dig för att få fram en kundanpassad lösning. Att ta egna initiativ och bidra till att skapa resultat ser du som motiverande.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen görs utdrag ur belastningsregistret.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Sofia von Sydow sofia.vonsydow@bravura.se Jobbnummer
9487883