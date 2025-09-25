Administratör till Komvux Malmö
2025-09-25
Publiceringsdatum2025-09-25
Vi på Komvux Malmö letar nu efter en ny administratör till vårt team för en tillsvidareanställning med omfattning heltid.
Du ingår i en av två sektioner som ansvarar för alla administrativa processer inom Komvux Malmö. Sektionerna har övergripande ansvar för planering, uppföljning och utförande av administrativa uppgifter på uppdrag av sektionschef.
Elevadministrativa sektionen, med ca 20 kollegor, är i sin tur indelad i flera mindre team som ansvarar för olika skolformer och där det inte är ovanligt att man kan jobbar i mer än ett team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan variera över tid och innebär mestadels rutinarbete, men även en del processarbete. Exempel på löpande arbetsuppgifter som kan förekomma inom sektionen:
• Stöd åt rektorer och chefer inom Komvux Malmö
• Daglig kontakt och service till elever och personal på skolan
• Delaktig i planering av teamets arbetsfördelning
• Elevadministration t ex i Barn- och elevregistret Edlevo
• Handläggning av ärenden
• Schemaläggning
• Provsamordning
• Planering, genomförande, utveckling, samordning och kvalitetssäkring av administrativa processerKvalifikationer
För den här tjänsten krävs:
• Gymnasieexamen
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Mycket god digital förmåga och kompetens i digitala system
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av elevadministration inom gymnasieskola
• Erfarenhet att arbeta i barn- och elevregistret Edlevo
• Erfarenhet av att arbeta med schemaläggningssytemet Skola 24
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har även förmåga att sätta sig in andra funktioners arbetsmoment på sektionen då ansvarsområden kan förändras över tid. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. För tjänsten behöver du kunna se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Samtidigt som du förstår din roll, ser du även till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är serviceinriktad - dvs lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Vi ser att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Låter detta som ett uppdrag som skulle passa dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om arbetsplatsen
Komvux Malmö erbjuder utbildningar på grundskolenivå och gymnasienivå, svenska för invandrare, utbildningar för elever med särskilda behov och även yrkeshögskoleutbildning. Vi arbetar för att kunna erbjuda eleverna en undervisning som kan kombineras med annat, såsom jobb, studier och föräldraskap. Därför har vi utbildningar på distans eller i klassrum, på heltid eller deltid och dag- eller kvällsundervisning. Våra verksamheter ligger nära bussar och tåg i centrala Malmö. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats i ett professionellt och engagerat team med fokus på vuxnas lärande och det livslånga lärandet. På Komvux Malmö utbildar vi för framtiden!
Vill du veta mer om oss? Besök: www.malmo.se/Komvux-Malmo
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande
av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna
ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att
kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Vi kommer i den här processen använda oss av tester som en del av vårt urval. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef Komvux Malmö
Pia Clair pia.clair@malmo.se Jobbnummer
9525728