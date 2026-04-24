Administratör till Komvux Malmö
2026-04-24
Administrativ service på Komvux Malmö söker en administratör till för en visstidsanställning på heltid. Anställningen sträcker sig till och med 2026-12-31. I rollen som administratör blir du en viktig del av ett engagerat team där samarbete och utveckling står i centrum. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Administrativ service är en verksamhetsnära stödfunktion som bidrar till struktur, service, samordning och effektivitet i Komvux dagliga arbete. Hos oss får du arbeta nära kärnverksamheten i en meningsfull och samhällsviktig miljö samt kan skapa en verklig skillnad för vuxnas utbildning och framtid. Komvux bedriver utbildning inom flera skolformer och möter både elever och personal med skiftande behov. Det ställer krav på en tydlig, tillgänglig och välstrukturerad informationshantering. En central kanal för detta är MaApps, och i denna roll kommer du att arbeta med att utveckla och förvalta information inom detta område.
Arbetet innebär att ta fram, strukturera och felsöka information samt att organisera informationsflöden i våra digitala kanaler. Det är viktigt att informationen är korrekt, aktuell och lätt att ta till sig. Arbetet kräver teknisk förståelse, noggrannhet och en god känsla för struktur, form och klarspråk. Du samarbetar med olika delar av verksamheten, till exempel med IT-administratörer, rektorer och kommunikatörer, för att samla in, uppdatera och publicera information.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
administrera Google-applikationer såsom Google Drive, Sites, Calendar, Classroom och sändlistor
hantera och publicera innehåll på informationsskärmar i Playipp
säkra att information är korrekt, aktuell och lättillgänglig
felsöka och genomföra rättelser i Google-applikationer
strukturera och dokumentera verksamhetsnära informationsflöden
Tjänsten passar dig som trivs med ett verksamhetsnära administrativt arbete och som vill bidra till att skapa struktur och tydlighet för elever och medarbetare inom Komvux Malmö.Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs:
Gymnasieexamen
Minst 2 års aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av att arbeta med IT-relaterade frågor och att driva och utveckla processer
Erfarenhet av att arbeta administrativt i en stor komplex organisation
Dokumenterad erfarenhet samt mycket god digital förmåga och kompetens i digitala system
Erfarenhet av att administrera Google-applikationer
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har även förmåga att sätta dig in andra funktioners arbetsmoment på sektionen då ansvarsområden kan förändras över tid. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vi ser att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. För tjänsten behöver du kunna se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Samtidigt som du förstår din roll, ser du även till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är serviceinriktad - dvs lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vi ser att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Låter detta som ett uppdrag som skulle passa dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om arbetsplatsen
Komvux Malmö erbjuder utbildningar på grundskolenivå och gymnasienivå, svenska för invandrare, utbildningar för elever med särskilda behov och även yrkeshögskoleutbildning. Vi arbetar för att kunna erbjuda eleverna en undervisning som kan kombineras med annat, såsom jobb, studier och föräldraskap. Därför har vi utbildningar på distans eller i klassrum, på heltid eller deltid och dag- eller kvällsundervisning. Våra verksamheter ligger på Spårvägsgatan och Kungsgatan - nära bussar och tåg i centrala Malmö. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats i ett professionellt och engagerat team med fokus på vuxnas lärande och det livslånga lärandet. På Komvux Malmö utbildar vi för framtiden!
Vill du veta mer om oss? Besök: www.malmo.se/Komvux-Malmo
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse till och med 2026-12-31.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Vi kommer i den här processen använda oss av tester som en del av vårt urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
