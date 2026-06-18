Administratör till Kliniskt lärandecentrum (KLC)
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2026-06-18
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Högskolan Väst söker administratör till Kliniskt Lärandecentrum (KLC)Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som administratör vid Institutionen för hälsovetenskap kommer du att arbeta vid vårt Kliniska lärandecentrum (KLC), en central lärmiljö för utbildning inom hälso- och sjukvård. Här tränar studenter praktiska färdigheter, kommunikation, teamarbete och handlingsberedskap genom färdighetsträning, simulering och scenariobaserat lärande.
I rollen arbetar du nära lärare, studenter och externa samverkansparter för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande. Arbetet är varierat och kombinerar administration, samordning, service och praktiskt stöd i verksamheten.
Om Kliniskt lärandecentrum (KLC)
KLC är en viktig del av Institutionen för hälsovetenskaps utbildningsmiljö. Här ges studenter möjlighet att utveckla professionell kompetens genom färdighetsträning, simulering och reflektion i realistiska vårdsituationer. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med lärare, studenter och externa samarbetspartners för att skapa hög kvalitet i utbildningen och god förberedelse inför framtida yrkesutövning.Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat att:
Planera, samordna och förbereda undervisnings- och simulationsaktiviteter.
Ge administrativt och praktiskt stöd till undervisande personal.
Ansvara för bokning, logistik och samordning av undervisningslokaler.
Inventera, beställa och följa upp förbrukningsmaterial och utrustning.
Delta i drift, underhåll och kvalitetssäkring av simuleringsutrustning och medicintekniska träningshjälpmedel.
Ansvara för administration kopplad till KLC:s verksamhet.
Medverka vid egenträning där studenter tränar självständigt, studentaktiviteter och andra arrangemang.
Samverka med interna och externa aktörer utifrån verksamhetens behov.
Bidra till utveckling av rutiner, arbetsprocesser och lärmiljöer inom KLC.
För denna anställning krävs:
Gymnasial utbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flera års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
God digital kompetens och vana att arbeta i olika IT-system.
God förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter självständig
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete i utbildningsverksamhet, kliniskt träningscentrum eller annan lärandemiljö.
Erfarenhet av simulering, färdighetsträning eller arbete med medicinteknisk utrustning.
Erfarenhet av samordning, logistik eller verksamhetsadministration.
Erfarenhet av arbete inom universitet, högskola eller annan utbildningsorganisation.
Erfarenhet av beställnings-, inventerings- och uppföljningsarbete.
Erfarenhet av att stödja pedagogisk verksamhet eller utbildningsinsatser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete samt trivs i en roll där du behöver växla mellan administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du lösningsorienterad, noggrann och bidrar till ordning och kvalitet i verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med en omfattning om 50 %. I urvalsprocessen kan arbetsprov, intervjuer och referenstagning komma att tillämpas. Provanställning kan bli aktuell. Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/xx och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-07-12
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052), https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
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461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap Kontakt
Anastasia Sieburg anastasia.sieburg@hv.se 0520-223000 Jobbnummer
9969751