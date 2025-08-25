Administratör till Häktet Göteborg
2025-08-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet
Häktet Göteborg är ett av Sveriges fem säkerhetshäkten med placering i kriminalvårdens hus i centrala Göteborg. Häktet Göteborg har plats för ca 400 klienter. På häktet Göteborg arbetar bland annat kriminalvårdare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer och underrättelseoperatörer. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som dagligen arbetar med Kriminalvårdens viktiga uppdrag och med att bryta den onda cirkeln.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Administrationen är en servicefunktion där du kommer att vara en i arbetsgruppen som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom, beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Denna roll kommer utöver ovan nämnt även till stor del innefatta domshantering, strafftidsberäkning och ekonomisk administration.
I rollen som administratör innebär det externa kontakter, där du representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.
Kontoret är placerat inom häktet där du kommer att möta kollegor och intagna. Du omfattas av det säkerhetsarbete som gäller för arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van vid att tidvis arbeta i ett högt tempo. Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på häktet samt även andra aktörer såväl inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• God kunskap om förvaltningslagen.
• God kännedom om offentlighetsprincipen.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Goda IT-kunskaper.
• Erfarenhet av administrativa uppgifter.
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, juridik, personaladministration, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning, gärna inom rättsväsendet, kriminalvård eller vård- och behandlingsverksamhet.
• Erfarenhet av domsprocessen och strafftidsberäkning.
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med diarieföring, arkivhantering, sekretessbelagda dokument och myndighetshantering
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta i system som Platina och Proceedo.
• Kunskap om påföljdssystemet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Göteborg Kontakt
Rekryteringsspecialist
