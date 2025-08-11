Administratör sökes 50% med flexibelt upplägg
Låter en flexibel deltidsroll med varierande arbetsuppgifter som något för dig? Trivs du med administrativt arbete och är nyfiken på att spela en viktig roll i ett spännande flyttprojekt? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Perido letar efter en administratör till vår kund Astrada för ett uppdrag på 50%, där du tillsammans med dem kommer överens om arbetsdagarna, med stor frihet att anpassa schemat efter dina behov. Du kommer arbeta på plats hos Astrada som utvecklar datadrivna analysverktyg för flera olika branscher, till exempel vård och industri. Tjänsten är placerad i Stockholm.Arbetsuppgifter
Redan nu i september kommer du att vara med och stötta Astrada under deras kontorsflytt, som äger rum under de två sista veckorna i månaden. Du kommer att vara en viktig del i att koordinera och säkerställa att flytten går smidigt. Utöver detta kommer du att ha ett övergripande ansvar för att kontoret ser trevligt ut, beställa kontorsmaterial och skanna in fakturor.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och driven. Du har inga problem att ta egna initiativ och trivs med att ha många kontaktytor, både internt och externt.
Du är social och kommunikativ, pålitlig och effektiv.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
God system- och telefonvana
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i en liknande administrativ tjänstTjänstens omfattning och tillträde
Deltid på 50%, tillsvidare konsultuppdrag. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35369 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
