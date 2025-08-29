Administratör sökes!
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad problemlösare som trivs när det händer mycket? Om du gillar att organisera, planera och lösa logistiska utmaningar så kommer du sannolikt att trivas och göra ett bra jobb som administratör hos vår kund. Läs vidare och se om det här är din nästa utmaning!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en administratör till vår kund, ett svenskt universitet beläget i Stockholm. Rollen som administratör har särskilt fokus på resursfördelning och innebär att du, ofta under tidspress och med begränsade resurser, hittar effektiva lösningar på logistiska utmaningar. Arbetsspråket är svenska, men eftersom du arbetar i en internationell universitetsmiljö är det viktigt att du även kan kommunicera obehindrat på engelska.
Som administratör kommer du bland annat att:
fördela skrivplatser till samtliga studenter
säkerställa att studenter med beslut om riktat pedagogiskt stöd får beviljade anpassningar
publicera och överlämna fördelningar till kollegor som förbereder tentorna
vara behjälplig med diverse annat administrativt arbete, även över funktionsgränserna
Dina egenskaper
Vi söker dig som har mycket god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant, med fokus på detaljer och kvalitet. Du har lätt för att analysera och lösa logistiska problem, och kan avgöra när en lösning är tillräckligt bra för att gå vidare. Du trivs med att ta ansvar för att slutföra uppgifter på egen hand inom givna ramar, men är också flexibel och hjälpsam i samarbetet med kollegor. Med ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot både kollegor och studenter bidrar du till en positiv arbetsmiljö.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av administrativt arbete med många uppgifter och fasta
deadlines
Erfarenhet av att arbeta självständigt och i grupp mot uppsatta mål och med korta deadlines
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT-system
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av schemaläggning, lokalbokning, eventplanering eller annan form av
resursoptimering
Erfarenhet av tillgänglighetsfrågor eller stöd till studenter med funktionsnedsättning
Erfarenhet av tentamensadministration (eller annan studieadministration) vid universitet eller högskola
Arbetat i system som TimeEdit, Ladok, Inspera eller andra tentamensrelaterade IT-system
Erfarenhet av serviceinriktat arbete med återkommande kontakt med exv. kunder eller
besökare
Egna erfarenheter av universitets- eller högskolestudierTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-01-31. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35377 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9482246