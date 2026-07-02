Administratör på deltid till bolag i Uppsala
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2026-07-02
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Vill du ha en varierad administrativ roll där du blir en viktig del av arbetsplatsen? Nu söker vi en Administratör på 50% till ett väletablerat teknik- och serviceföretag i Uppsala. Här får du arbeta brett med administration, stötta flera delar av verksamheten och bidra till att skapa flyt i det dagliga arbetet.
Rollen passar dig som söker en långsiktig möjlighet att arbeta deltid och kan med fördel kombineras med studier, gärna inom teknik eller annan relevant utbildning. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare i verksamheten, då tjänsten leder till en tillsvidareanställning hos företaget.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Vår kund är ett väletablerat företag verksamt inom tekniska entreprenad- och servicelösningar. Företaget kombinerar det mindre kontorets familjära känsla med styrkan och stabiliteten från en större organisation. Här arbetar man nära varandra, med korta beslutsvägar, högt i tak och ett starkt fokus på samarbete.
Detta är en hyrrekrytering där du initialt anställs som konsult hos Framtiden Business under 12 månader, för att därefter övergå till en tillsvidareanställning hos vår kund. Tjänsten är på 50% och utgår från kundens kontor i Uppsala, för dig som har bil finns gratis parkering. Då du blir en central funktion i den dagliga verksamheten kräver rollen full närvaro på kontoret med flexibla arbetstider inom ordinarie kontorstider.Arbetsuppgifter
I rollen som Administratör blir du en viktig stödfunktion för verksamheten och arbetar nära såväl ekonomi, projektledare som teknisk personal. Du kommer att hantera en bred variation av administrativa uppgifter och bidra med struktur, service och samordning i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som uppskattar omväxling och som trivs med att hjälpa till där behov uppstår.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Beställning av arbetskläder
Hantering av ID06 och SSG (hantering av behörigheter)
Bokning av service, besiktningar och administration kring företagets fordon
Inköp av kontorsmaterial
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen
Stöd till projektledare i olika administrativa frågor
Uppdatering och administration av avtal
Övriga kontorsrelaterade arbetsuppgifterProfil
Vi söker dig som tycker om att skapa ordning och struktur samtidigt som du är flexibel nog att växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen. Som person är du prestigelös, serviceinriktad och trivs i en roll där du får stötta kollegor och bidra till att verksamheten fungerar smidigt. Du uppskattar en familjär arbetsmiljö där man hjälps åt och ser det som en självklarhet att rycka in där det behövs.
Vi ser gärna att du har god administrativ och känner dig trygg i digitala verktyg samt Officepaketet. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och har lätt för att samarbeta och bygga relationer med kollegor och samarbetspartners.
Krav för rollen:
Goda kunskaper i Officepaketet och allmän datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Godkänd säkerhetsprövning före anställning
Närvaro på kontoret
Framgångsfaktorer
Erfarenhet från samt förståelse för teknik-, entreprenad- eller industribranschen
Student inom något av ovanstående områdena
Systemvana och administrativ noggrannhet
Serviceinriktad, prestigelös och initiativtagandeOm företaget
Framtiden Business är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
Inför anställning i just denna process krävs det att slutkandidat genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.Så ansöker du
START: September
OMFATTNING: Deltid, 50%
PLACERING: Uppsala
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-08-09
Detta är en hyrrekrytering där du under 12 månader är anställd av oss på Framtiden Business, för att sedan gå över till en anställning hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 – 311 68 62 eller maila gabriella.urban@framtiden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52827_JOB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
754 00 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Gabriella Urban gabriella.urban@framtiden.com +46733116862 Jobbnummer
9990308