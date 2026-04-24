Administratör & kontorsansvarig
2026-04-24
Rollen:
Du kommer att jobba tillsammans med kollegorna på vårt kansli för att utveckla vår verksamhet. I din roll ansvarar du för administration och kontor. Det betyder att du har huvudansvaret för att svara i telefon, på mail och ta emot besök på vårt kansli. Du kommer också sköta löpande administration i SportAdmin. Som kontorsansvarig sköter du inköp, tar emot leveranser, håller ordning i förråd och inventerar löpande.
Du kommer att jobba ifrån vårt kansli i Lunden. Tjänsten är en visstidsanställning men det finns en mycket god möjlighet till fortsatt anställning.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge våra medlemmar ett riktigt gott bemötande på telefon, mail och när de besöker kansliet. Du kommer att vara den första som många av våra nya medlemmar har kontakt med. Du är självgående och van vid att planera och genomföra uppgifter på egen hand. Du är organiserad och ordningsam.Dina arbetsuppgifter
Bemanna mail/telefon
Ta emot besökare
Löpande administration
Inköp
Inventering
Ta emot post och leveranser
Organisera och hålla ordning på kontoretKvalifikationer
Erfarenhet av serviceyrke
Organiserad och självgående
Förstår vikten av ett riktigt gott bemötande!
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Utbildning/erfarenhet inom administration
Erfarenhet av att jobba i SportAdmin
Erfarenhet av gymnastikförening som anställd eller på ideell basis
Anställningsvillkor:
Deltid 75 %, visstidsanställning med goda chanser till fortsatt anställning.
Tillträde 3 augusti.
Kontorstid 10.00-17.00, måndag-torsdag. Övrig tid är flextid.
Arbetsplats är på vårt kansli i Lunden.
Lön enligt överenskommelse.
Gf Göteborgsgymnasterna har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Vi har friskvårdsbidrag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: sofia@goteborgsgymnasterna.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gf Göteborgs Gymnasterna
, https://goteborgsgymnasterna.se/
Prästgårdsängen 23 (visa karta
)
412 71 GÖTEBORG
