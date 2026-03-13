Administratör | Lernia | Vimmerby
Lernia Bemanning AB / Administratörsjobb / Vimmerby Visa alla administratörsjobb i Vimmerby
2026-03-13
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Kinda
, Västervik
, Eksjö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och samarbetsinriktad administrativ assistent till vår kund i Vimmerby - en modern och internationell industriverksamhet där kvalitet, precision och lagarbete är centrala nycklar till framgång.
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Placeringsort: Vimmerby
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Visstidsanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Detta är en bred och utvecklande roll där du stöttar flera funktioner i organisationen, bland annat ekonomi, HR och försäljning. Du blir en viktig del i att säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt under en period av hög belastning och förändring.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och självgående, och som trivs med att arbeta med ett brett spann av administrativa uppgifter. Du har en god kommunikativ förmåga, uppskattar samarbete och bidrar gärna till ett positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av administrativt arbete eller ekonomirelaterade uppgifter och känner dig trygg i att arbeta i olika system. Du lär dig snabbt nya digitala verktyg och uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet från industri, ekonomi eller arbete i ERP-system är meriterande, men inget krav.
Formell kompetens
B-körkort & tillgång till bil
God kunskap i engelska, både i tal och skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vimmerby@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7382728-1893265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Sevedegatan 34 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9797762