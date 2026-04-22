Administratör
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning / Administratörsjobb / Hultsfred Visa alla administratörsjobb i Hultsfred
2026-04-22
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning i Hultsfred
Du kommer att ha din arbetsplats på barn- och utbildningskontoret, som är navet i vår utbildningsorganisation. Här arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten, och de vi är till för, våra barn och elever.
I Hultsfreds kommun arbetar vi efter vår värdegrund "Du syns och hörs i Hultsfred" - med stolthet, hög frisknärvaro och ett gott ledarskap. Hos oss får du vara del av en välfungerande organisation där politik och förvaltning samarbetar, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och elever.
1 plats(er).
Om jobbet
Vi söker en engagerad administratör
• Ett jobb där service, struktur och samarbete står i fokus
Vill du vara navet i en verksamhet där du gör verklig skillnad varje dag? Trivs du med struktur, service och att ha många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker!
Som administratör har du en central roll och är ett viktigt stöd för ledningen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Du kommer även att arbeta nära skolledare och samverkar med andra stödfunktioner och handläggare. Som administratör är du spindeln i nätet och har en viktig funktion i att få förvaltningens administrativa arbete att fungera smidigt och effektivt. Du ansvarar för administrativa processer och handläggning av ärenden.
Rollen passar dig som är serviceinriktad, strukturerad, noggrann och självgående.
Mer om arbetsuppgifter:
Som administratör har du ett brett och varierat uppdrag med stort eget ansvar. Du är en central funktion i förvaltningens administrativa arbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Vara kontaktperson gentemot allmänhet och myndigheter via telefon och e-post.
• Arbeta med registratur, diarieföring och ärendehantering för barn- och utbildningsförvaltningen, inklusive sekretessprövning.
• Vara arkivombud och kontaktperson i arkivfrågor för nämnd och förvaltning.
• Ha systemansvar i flera administrativa verksamhetssystem, bland annat elevhälsosystemet Prorenata, synpunktshantering DF Respons och avvikelsesystemet KIA.
• Fungera som webbredaktör för barn- och utbildningsförvaltningens webbplatser och ansvara för aktuella kontaktuppgifter.
• Samordna synpunkts- och klagomålshantering samt personuppgiftsfrågor inom nämndens ansvarsområde.
• Utföra handläggning, utredningsuppdrag samt arbete med styrdokument, rutiner och handlingsplaner.
• Stötta förvaltning och skolledare i administrativa frågor.
• Ansvara för praktisk administration såsom bokningar, inköp, e-tjänster samt hantering av statsbidragsansökningar.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du som söker är:
• Serviceinriktad, självständig, prestigelös och bra på att skapa ordning och struktur även när många processer pågår samtidigt.
• Noggrann, strukturerad och med god förmåga att prioritera
• Kommunikativ och serviceinriktad, med mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Samarbetsorienterad och pedagogisk, trygg i en politiskt styrd organisation och van att hantera flera deadlines samtidigt.
• Eftergymnasial utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet ifrån administrativt arbete.
• Du har god förmåga att använda moderna digitala verktyg, inklusive AI-baserade stödfunktioner för att effektivisera och kvalitetssäkra administration, textproduktion och informationshantering.
• Goda kunskaper i Microsoft 365, särskilt Word, Outlook, Teams, SharePoint och Excel, då stora delar av arbetet sker i digitala samarbets- och dokumentmiljöer.
• Vana att arbeta i ärendehanteringssystem och snabbt kunna sätta dig in i nya digitala verktyg och administrativa system.
• Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt i digitala arbetsflöden,
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt uppdrag i en förvaltning med stark samarbetskultur och stabila processer.
• Friskvårdsförmåner och kompetensutveckling i ett livslångt lärande.
• Arbete i en organisation där "Du syns och hörs i Hultsfred" är vägledande.
Urval kan komma att ske löpande under annonsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2618".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0712)
Box 500 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED
Hultsfreds kommun, Barn- & utbildningsförvaltning Kontakt
Barn- och utbildningschef
Martin Snickars Martin.Snickars@hultsfred.se 010-354 25 00
9868827