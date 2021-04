Administratör - Framtiden i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-08Är du en administratör ut i fingertopparna som gärna tar dig an ny teknik och nya system? Har du erfarenhet eller är nyfiken på att ta steget mot offentlig sektor med de lagkrav och utmaningar detta medför? Då är det kanske dig vi söker!2021-04-08Till följd av en omorganisation behöver vår kund nu etablera en ny avdelning, arbetet är redan igång men de behöver nu en administratör som kan agera spindeln i nätet genom hela etableringen när det gäller administration.Rollen innebär ett övergripande ansvar att sköta olika typer av administrativa uppgifter under etableringen av denna funktion och du kommer att arbeta tätt med etableringsledare och delprojektledare. Uppdraget kommer även att innebära en del sammanställning i Excel och kontakt med externa partners.Exempel på arbetsuppgifter:- Projektadministration- HR-administration såsom ex. koordinering av intervjuer och färdigställa underlag för anställning- Administration i rekryteringssystemet Varbi- Upprättande av mötesdokumentation tex. utskick av agenda osv. Sammankalla till möten.-Tillse att offentliga dokument skickas till Diariet- Bearbetning och sammanställning av data i Excel- Viss kontakt med partners/leverantörerSkallkrav-Du har goda digitala kunskaper, framför allt i MS Officepaketet.-Du har erfarenhet av arbete inom projektadministration.- Du har erfarenenhet av traditionella sekreteraruppgifter såsom protokollskrivning etc.Meriterande-Förståelse för vad det innebär att sköta administration inom offentlig sektor med de lagkrav som detta medför.-Erfarenhet av HR administration.För att trivas i rollen ser vi att du har ett intresse för ny teknik och lätt för att kunna ta dig till nya system och plattformar. Du har en god förmåga att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och har en dokumenterad god arbetsförmåga. Som person är du serviceinriktad, uppmärksam, hjälpsam och flexibel.Om OssSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Vår kund bedömer uppdragets omfattning till motsvarande 80-100% av en heltidstjänst under en period av 9 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet sker på kontorstid. Du kommer att vara anställd av Framtiden som konsult hos vår kund.Startdatum: 2021-04-20Placeringsort: GöteborgArbetstider: KontorstiderOmfattning: 80-100%Urval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!Sista dag att ansöka är 2021-05-08Framtiden i Sverige AB5680152