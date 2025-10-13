Administrativ Projektkoordinator
2025-10-13
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? På PwC tror vi på att använda våra olika perspektiv för att tillsammans utveckla morgondagens företag och organisationer. Vi har en gemensam målsättning att vara med och påverka något större än oss själva genom att skapa förtroende, positiv förändring och långsiktigt hållbara värden. Är du redo att utforska nya karriärmöjligheter hos oss?
Bli en del av PwC:s administrativa supportenhet inom revision i Stockholm
Våra revisorer behöver support i sitt dagliga arbete och här kommer du tillsammans med andra vara en viktig del i att allt flyter på. I den här funktionen tar vi vara på vår uppfinningsförmåga, våra erfarenheter och den senaste teknologin för att skapa mervärde för våra kollegor och kunder. Denna inställning samt viljan att lösa komplexa utmaningar, utvecklas samt bidra positivt i vårt samhälle finns överallt.
Inom revision skapar vi förtroende hos våra kunder och i samhället genom att säkerställa tillförlitligheten i finansiell information. Vi erbjuder tjänster inom till exempel finansiell revision och rådgivning till alla typer av företag och ideella organisationer. Den digitala utvecklingen och ökade krav på transparens bidrar till att framtidens revision kommer att kräva mer mångfacetterad kompetens än tidigare, där vårt mål är att skapa långsiktigt hållbara resultat för våra kunder.
Vad innebär rollen?
I den här variationsrika rollen kommer du att få arbeta i en stöttande funktion tillsammans med våra revisionsteam i deras dagliga arbetsuppgifter. Du följer dessa i deras kundprojekt och allt från planering till genomförande och avslut. Du kommer även att få stötta övriga kollegor och kontoret i Stockholm med mer standardiserade kontorsuppgifter. Man arbetar tätt tillsammans med andra erfarna projektkoordinatorer och administratörer för att kunna leverera på bästa sätt.Inom det dagliga arbetet kommer du även att stöta på flera affärssystem som hjälper dig i vardagen. Därför är ett tekniskt kunnande och en varierad erfarenhet av detta en bra förutsättning för att smidigt kunna hantera arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ha dialoger med kunder och kollegor för planering av det dagliga arbetet. Revisionsteamen har det yttersta ansvaret för planeringen men din roll har ofta de löpande dialogerna för exempelvis uppföljning och inhämtning av material.
- Säkerställa att materialet för ett projekt är förberett och innehåller alla delar inför planerad revisionsstart.
- Koordinera i det administrativa arbetet genom hela revisionsprocessen.
- Bistå i att utforma rapporter och dokumentation såsom revisionsberättelser, faktureringar och uttalanden.
- Vara behjälplig och stötta allmänna kontorsuppgifter vid behov.
Vad söker vi hos dig?
- Ett par års erfarenhet av administrativt arbete, gärna kopplat till projekt.
- En teknisk nyfikenhet och en vana vid olika IT-miljöer, affärssystem och program
- Fullständig gymnasieutbildning.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
För att lyckas som Administrativ projektkoordinator hos oss på PwC trivs du i en roll som kräver att du är noggrann, har god organisationsförmåga, flexibel och har en stor portion prestigelöshet. Nyckeln i denna roll ligger även i ditt intresse av att bygga och utveckla goda, professionella relationer, där ditt arbete skapar värde genom att säkerställa att material och underlag är korrekta, uppdaterade och inlämnade i tid.
Du kanske inte är allt detta idag men vårt mål är att ge dig rätt förutsättningar till att bli en mästare på att hantera många parallella dialoger både externt och internt och att du drivs av att ha en koordinerande roll!#LI-DNI
Rekryteringsprocessen
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdagen.
Vi ber dig bifoga följande handlingar med din ansökan:
- CV
Vi tror på att ha en rekryteringsprocess som gäller för alla. För att bidra till en opartisk och rättvis urvalsprocess inkluderar vi arbetspsykologiska tester.
Vi värdesätter det personliga mötet för att se vilket värde just du kan tillföra PwC men också vad vi kan erbjuda dig. Intervjuprocessen består vanligtvis av flera steg och olika typer av intervjuer. När du träffar HR, har du en kompetensbaserad intervju där vi tittar på personlighetstestet som du genomfört innan intervjun. Vid intervjun med verksamheten får du möjlighet att träffa det aktuella teamet för att gå igenom rollen. Vi kallar till intervju löpande.
På PwC hjälper vi våra kunder att bygga förtroende och ställa om sin verksamhet för att öka konkurrenskraften. Vi är ledande inom skatt, revision och rådgivning och är en del av ett globalt nätverk med 370 000 medarbetare i 149 länder. Genom att kombinera vår expertis och erfarenhet med den senaste tekniken, hjälper vi våra kunder att bli effektivare, anpassa sig till förändringar och alltid ligga steget före.
