Administrativ handläggare skola, Väröbackaskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen
2026-01-07
Väröbackaskolan är en växande F-9 skola med 400 elever. Skolan ligger intill böljande sädesfält i samhället Väröbacka mellan Kungsbacka och Varberg. Det är viktigt för oss att arbeta för gemenskap och trivsel där vi tillsammans stärker elevernas lärande och inspirerar dem att uppnå sina drömmar.
Vi söker nu en engagerad och kvalificerad administrativ handläggare, med placering på Väröbackaskolan. Vi vill att du delar vår ambition om att ligga i framkant och som verkar för att vara en naturlig del i det gemensamma arbetet för att skapa bästa möjliga möte för lärande. Du kommer att utgöra en viktig servicefunktion och arbeta med det administrativa stödet på skolan i nära samarbete med rektor och övrig personal.
Som administrativ handläggare kommer du tillsammans med övriga administratörskollegor inom förskole- och grundskoleförvaltningen att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete kring våra administrativa rutiner och processer, i syfte att skapa ett effektivt och kvalitetssäkert verksamhetsstöd.
Som administrativ handläggare arbetar du främst med skoladministration, dvs. elev-, betyg-, personal- och ekonomiadministration. I arbetet ingår även vikarie-, post- och dokumenthantering samt övrigt förekommande expeditionsarbete. I uppdraget kan även schemaläggning ingå. Du är verksamhetens ansikte utåt och fungerar som supportfunktion i samtliga administrativa system, gentemot såväl personal som vårdnadshavare.
Du förväntas bl.a. kunna ta fram underlag för rektors analys och beslut, göra presentationer, ta fram statistik och enkätresultat. Det handlar också om återkommande översyn och uppdatering av rutiner och riktlinjer.
Arbetsuppgifterna är av skiftande komplexitet/svårighetsgrad, vilket betyder att du kan förvänta dig att arbeta både med betydande utmaningar och med enkla rutinärenden såsom korrespondens, bokningar och samtal.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial examen inom exempelvis personal och löneadministration, skicklig användare av Officepaketet.
Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav. I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid samt känner ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad.
Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål för ditt eget arbete.
Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system inom löne-, personal-, faktura- och elevhantering samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal.
Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete. Önskvärt är att du har en mångårig vana av administrativt arbete.
Vänligen bifoga referenser, betyg ochexamensbevis till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
