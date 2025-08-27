Administrativ handläggare skola, Bockstensskolan
2025-08-27
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Välkommen att söka en tjänst hos oss på Bockstensskolan! Vi är en F-5:skola inom Varbergs centrala delar som lägger stor vikt vid hälsa, glädje och välmående eftersom vi är övertygade om att det ger framgång i alla former av lärande. Varje dag deltar barnen i en pulshöjande aktivitet tillsammans för att deras förmåga att fokusera och vara uthålliga i arbetet ska öka men också för att dela glädje med varandra.
Vi har under några år arbetat med projektet Välmående ger resultat som bland annat fokuserar på att utveckla elevers och personals förmågor att arbeta utifrån sina styrkor, utveckla ett växande tankesätt och sätta ord på vår gemensamma värdegrund.
Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, som har en god förmåga att få en bra överblick över verksamheten och som tycker om att strukturera och organisera.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
* Hantera personal- och elevsystem, vikariehantering, inköp.
* Mycket tid går åt till att ta emot frågor från medarbetare på skolan och hjälpa dem att hantera dem men också att arbeta fram strukturer på skolan som underlättar allas arbete.Kvalifikationer
Adekvat utbildning som administrativ handläggare
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Martin Enander 0733-34 80 28
