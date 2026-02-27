Administrativ Assistent
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en administrativ assistent som vill stötta en chefgrupp i en komplex verksamhetsmiljö genom att ta ett tydligt operativt ansvar för administrativa flöden. Rollen är praktisk och nära verksamheten: du avlastar i vardagen, tar över återkommande administration och bidrar samtidigt till att förenkla arbetssätt och skapa bättre struktur i flera system.
Miljön präglas av många parallella processer inom HR, ekonomi och inköp, där målet är att minska tiden i administrativa system och öka tiden för ledarskap, människor och resultat.
ArbetsuppgifterOnboarding av anställda och konsulter, inklusive konton, utrustning, behörigheter, anställnings-ID och registrering i flera system
Månadsuppföljning av konsulter, exempelvis tidrapporter, uppföljning i SAP/Plannica samt fakturaavstämning i Basware
Inköp, PO-hantering, fakturahantering och projektuppföljning
Koordinera resor, event och praktiska aktiviteter
Hantera årliga licenser och avtal samt kontakt med SCM och leverantörer
Ge exekutivt stöd till chefer
Identifiera förbättringar och successivt effektivisera arbetssätt och rutiner
KravPraktisk erfarenhet av Workday
Praktisk erfarenhet av SAP
Förståelse för HR-, ekonomi- och inköpsprocesser i större organisationer
God förmåga att arbeta strukturerat, självgående och prestigelöst i en operativ rollSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
