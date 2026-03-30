Account Manager Till Faac Nordic I Malmö
2026-03-30
FAAC Nordic är en del av en global koncern och en ledande aktör inom automatiserade system för dörrar, grindar och portar. Bolaget är mitt i en spännande expansionsfas med lansering av helt nya produkter inom Pedestrian Doors samt utveckling inom olika högsäkerhetslösningar. Nu söker vi en Account Manager som vill vara med och driva försäljningen i de mest södra delarna av Sverige samt Danmark med fokus på Malmö/Köpenhamn.
Om rollen
Som Account Manager har du ansvar för att utveckla och driva försäljningen inom ditt geografiska område. Dina kunder består framför allt av återförsäljare, installationsfirmor och systemintegratörer inom området för automatiska dörrar, speedgates, säkerhetsportaler, pollare men också produkter som vägbommar, grindar och portar.
Du kommer självständigt att:
Aktivt bearbeta både nya och befintliga kunder
Identifiera behov och skapa skräddarsydda lösningar
Bygga långsiktiga partnerskap med fokus på värde och kvalitet
Självständigt planera din vardag och driva din region mot tillväxt
Rollen utgår hemifrån och du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat säljteam. Du rapporterar till försäljningschefen med placering i Perstorp. Vi tror att du bor i närheten av Malmö för att ha goda förutsättningar att arbeta nära den viktiga Öresundsregionen.Publiceringsdatum2026-03-30Profil
Vi söker dig med god erfarenhet av B2B-försäljning av tekniska produkter, gärna inom områden som automation, säkerhet, el, installation eller liknande. Det viktigaste är att du har ett starkt teknikintresse och vill utvecklas inom både automations- och säkerhetslösningar.
Vi söker dig som:
Är lyhörd och skicklig på att förstå kundens tekniska och affärsmässiga behov
Drivs av att skapa resultat och affärer med långsiktigt värde
Trivs med frihet under ansvar och ett självständigt arbetssätt
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska
Varför FAAC Nordic?
Hos FAAC Nordic blir du en del av ett stabilt bolag som investerar i innovation och säkerhetsteknik. Du får arbeta med marknadsledande produkter, avancerade automationssystem och lösningar som integreras i allt från industri och offentlig miljö till kritisk infrastruktur.
Du erbjuds:
Marknadens kanske mest kompletta produktportfölj inom automation & access
Tjänstebil, friskvårdsbidrag och goda anställningsförmåner
En företagskultur som präglas av hög teknisk kunnighet, utveckling och laganda
Möjlighet att växa i takt med en bransch i snabb teknisk utvecklingSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar FAAC Nordic med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Ivstam, 044-203863 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
. Sista ansökan är den 16 april 2026. Vi tar ej emot ansökan via epost utan endast via jeffersonwells.se.
Mer om FAAC Nordic
FAAC Nordic jobbar i huvudsak med två affärsområden, automatik för slagdörrar och skjutdörrar samt automatik för grindar och portar, för vilka man är marknadsledande. Våra 60 år i branschen är ett viktigt målsnöre, framför allt för att sätta upp nya mer ambitiösa och allt mer betydande mål. För oss som har uppnått dem och för alla de som kommer att kunna förbättra sina liv tack vare FAAC-tekniken som räknat i siffror kan skryta med det största antalet patent: hela 42 st. Automationsutrustningen för grindar föddes tack vare en intuition hos vår grundare som var först med att ta fram och utveckla den. Och för oss är den alltid på första plats i världen. Och i våra hjärtan. FAAC Nordic AB ägs idag av det Bologna-baserade FAAC S.p.A. och ingår därmed i den globala FAAC-koncernen som är representerat i mer än 70 länder i världen. Idag har FAAC Nordic 43 anställda och omsätter ca 180 MSEK. Läs mer på www.faac.se Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb.
211 34 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Faac Nordic
Alexandra Ivstam alexandra.ivstam@jeffersonwells.se +4644203863
