Account Manager (svensktalande) till framgångsrik molntjänst - Avenda Solutions AB - Säljarjobb i Linköping

Avenda Solutions AB / Säljarjobb / Linköping2020-08-26Vi söker en driven säljare för kunds räkning till deras huvudkontor i Linköping.Om digVi söker dig som passar in på följande beskrivning:Du är duktig på att bygga relationerDu är nyfiken och brinner för att hjälpa dina kunderDu har erfarenhet av att sälja till företagskunderDu har ett stort driv och kan arbeta självständigtDu behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skriftDet är ett stort plus om du behärskar ytterligare språk utöver engelska och svenska.Vi ser det också som positivt om du har tidigare erfarenhet av att sälja molnbaserade tjänster och system.2020-08-26Kunden har utvecklat en mobility as a service-plattform som används av transportbolag i hela världen.Du kommer att bli en viktig del i ett litet internationellt team. Kunden har idag en effektiv digital marknadsstrategi som gör att leads själva hittar till kunden och registrerar sig för att få testa systemet, och det är här du som säljare kommer in. Du följer dina prospekts hela vägen, från att de registrerar sig för en fri testperiod via hemsidan till att ni implementerar hela systemet i deras verksamhet.Som account manager arbetar du med storea leads och kunder, framförallt i Norden men också i övriga Europa. Arbetet är självständigt och du bygger upp din kundportfölj genom att få kvalificerade leads. Dina arbetsuppgifter inkluderar att analysera dina leads behov, kontakta dem för att informera och visa vårt system och i slutändan få till en affär. Kontakterna sker huvudsakligen via telefon, men även genom mejl. Du jobbar med både svensktalande och engelsktalande kunder, därför är det är viktigt att du både talar och skriver flytande på engelska.Du kommer även att jobba med uppsökande försäljning på våra nyckelmarknader.Sista dag att ansöka är 2020-09-25Avenda Solutions ABTeknikringen 158335 LINKÖPING5334644