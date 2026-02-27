Account Manager Student Advisor
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du arbeta med internationella studier och göra verklig skillnad?
I den här rollen hjälper du skandinaviska studenter att ta steget ut i världen. Du guidar, inspirerar och matchar blivande studenter med program på universitet, högskolor och språkskolor som STUDIN representerar.
Du är med från en första nyfiken fråga tills dess att studenten är på plats på sin skola - med antagning klar och alla praktiska detaljer lösta.
Det här är en roll där rådgivning, försäljning och administration är lika avgörande delar för att lyckas.
Om rollen
Som Account Manager - Student Advisor ansvarar du för din egen studentportfölj och driver dina ärenden självständigt genom hela processen.
Du har daglig kontakt med ungdomar och unga vuxna - och i vissa fall deras föräldrar - via telefon, digitala möten, mejl och personliga möten.
Det här är inget rutinarbete med färdiga mallar att luta sig mot. Varje student är unik. Du behöver snabbt kunna sätta dig in i nya utbildningar, destinationer och regelverk, söka information när det behövs och fatta välgrundade beslut i dialog med studenten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vägleda och matcha studenter med rätt utbildning och destination
Aktivt sälja in alternativ och hjälpa studenten att fatta beslut
Läsa av, screena och förstå studentens drivkrafter, förutsättningar och mål
Driva och följa upp din studentportfölj kontinuerligt
Säkerställa att ansökningar, dokument och deadlines hanteras korrekt
Arbeta strukturerat med uppföljning och konvertering
Samarbeta med våra partnerskolor runt om i världen
Du behöver trivas med att ha många parallella processer igång samtidigt - och kunna behålla lugn och struktur även när studenten är stressad inför viktiga beslut. Din trygghet och ditt förtroendeingivande sätt är avgörande.
Du kommer även att
Hålla presentationer på gymnasieskolor och högskolor runt om i Sverige
Planera, genomföra och delta i mässor, events och workshops
Representera STUDIN i möten med samarbetspartners
Besöka våra universitet och språkskolor utomlands
Vem söker vi?
Vi söker dig som är allmänbildad, berest och genuint intresserad av världen. Du har lätt för att ta till dig ny information och tycker om att själv söka kunskap när det behövs.
Bakgrund
Akademisk examen (minst kandidat/Bachelor)
Har själv studerat minst en termin utomlands
Några års erfarenhet från exempelvis försäljning, kundservice, utbildning, kommunikation, turism eller liknande
Relationsskapande, personlig och trygg
Strukturerad och självgående
Bekväm med att arbeta i högt tempo och hantera många ärenden samtidigt
Stresstålig och stabil i mötet med andras osäkerhet
Resultatdriven och van att arbeta med uppföljning
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Bekväm med att tala inför större grupper
Internationell erfarenhet - studier, arbete, praktik, språkkurser eller längre vistelser utomlands - är starkt meriterande.
Om STUDIN
STUDIN har sedan 1990 hjälpt studenter till utbildningar och lärorika erfarenheter utomlands. Vi samarbetar med universitet, högskolor och språkskolor världen över och är en etablerad aktör inom internationella studier i Sverige.
Vi är ett mindre team med högt engagemang, korta beslutsvägar och nära samarbete. Hos oss får du en varierande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både studenters framtid och verksamhetens utveckling.
Praktisk information
Tillsvidareanställning, heltid
Placering: centrala Göteborg
Möjlighet till distansarbete från Stockholmsområdet efter introduktionsperiod i Göteborg
Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Urval sker löpande
Ansökan med CV och personligt brev skickas till:
