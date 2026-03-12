Account Manager / Business Developer

Aura Personal AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-12


Vill du arbeta i en entreprenöriell miljö där du får kombinera försäljning, rekrytering och leverans och samtidigt vara med och påverka ett växande bolags framtid? Då kan rollen som Account Manager/Business Developer hos Aura Personal vara din nästa stora möjlighet.
I den här rollen har du ett helhetsansvar för affären. Du driver dina egna kunddialoger från första kontakt till avtal och säkerställer därefter att leveransen sitter genom att själv ansvara för rekryteringsprocessen och bemanningen. Du bygger relationer med både kunder och konsulter och trivs i en vardag där tempo, kvalitet och resultat går hand i hand.
Det här är en roll för dig som vill arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor, med fokus på tillväxt, kvalitet och långsiktiga relationer och som dessutom gillar att bidra till förbättringar och nya initiativ.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Identifiera och utveckla nya kundsamarbeten inom ditt affärsområde

Driva hela säljprocessen: behovsanalys, offert, avtal och uppföljning

Ansvara för hela leveransen: rekrytering, urval, intervjuer och tillsättning

Personalansvar över konsulter

Ta ansvar för resultat och leverans i dina affärer

Bidra till att utveckla arbetssätt och driva nya projekt som tar bolaget framåt

Vi söker dig som är:
Resultatorienterad, social och affärsdriven med ett genuint engagemang för människor. Du gillar att skapa relationer, ta ansvar och få saker att hända. Du trivs i ett högt tempo och tar ägarskap när det blir skarpt läge.
Erfarenhet från bemanning eller konsultbranschen är meriterande (särskilt inom operativa branscher som logistik/industri/motor), men inget krav. Har du rätt driv stöttar vi dig med struktur, verktyg och upplärning för att lyckas.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna B2B

Vana att driva processer från start till mål

God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende

Meriterande: rekrytering/leveransansvar, personalansvar eller arbete i operativa branscher


Hos Aura Personal får du:
Hos oss blir du en del av ett växande företag med korta beslutsvägar och stor frihet. Du får möjlighet att påverka, utveckla dina egna affärer och vara med och driva bolaget framåt genom nya projekt och förbättringsinitiativ. Här gör du verklig skillnad för våra kunder, våra konsulter och vårt bolag.
Låter det som din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-09-08
