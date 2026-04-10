Account Manager B2B - ROI
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du driver försäljning, bygger långsiktiga kundrelationer och skapar verklig tillväxt för företag? Är du resultatorienterad och motiveras av att arbeta mot tydliga mål i en dynamisk miljö? Då kan rollen som Account Manager hos ROI Sweden AB vara nästa steg i din karriär.
Om ROI Sweden AB
ROI Sweden AB är Nordens ledande nätverk för digital tillväxt. Sedan 2018 har dem hjälpt tusentals företag att stärka sin digitala närvaro och omvandla besökare till kunder, alltid med mätbara resultat i fokus.
ROI kombinerar datadriven annonsering, SEO, AI-optimering och innehållsproduktion med strategisk rådgivning och löpande optimering. Filosofin är enkel: allt ska gå att mäta, förstå och förbättra.
Med huvudkontor i Solna Strand arbetar dem med kunder över hela Sverige, inom branscher som e-handel, bygg, tech, event och B2B-tjänster. ROI är även en del av en koncern med flera startups, vilket skapar stora möjligheter till utveckling och samarbete.
Om rollen
Som Account Manager har du en central roll i företagets tillväxtresa. Du ansvarar för att bygga och utveckla långsiktiga affärsrelationer samt driva försäljning inom B2B.
Du arbetar nära kund och hjälper företag att växa genom digitala tjänster. Rollen innebär att du identifierar behov, presenterar lösningar och driver affären framåt mot avslut.
Du arbetar i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stora möjligheter att påverka både din egen och bolagets utveckling.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Driva hela säljprocessen inom B2B
Identifiera kundbehov och presentera relevanta lösningar
Arbeta mot uppsatta mål och resultat
Bidra till bolagets fortsatta tillväxt
Här erbjuds du
Hos ROI Sweden AB blir du en del av ett framåtblickande bolag med stark tillväxt och höga ambitioner. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och växa tillsammans med organisationen.
Vi erbjuder:
Generös provisionsmodell
Konkurrenskraftig grundlön
Gratis gym i anslutning till kontoret
Stora karriärmöjligheter och personlig utveckling
Du utgår från vårt kontor i Solna Strand, med närhet till både strandpromenad, restauranger och tunnelbana.
Om digKvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av försäljning
Dokumenterat goda resultat
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsdriven, målinriktad och har ett starkt eget driv. Du trivs i en resultatorienterad miljö och har förmågan att skapa förtroende i dialog med kunder.
Du är strukturerad i ditt arbete, tar ansvar för dina affärer och motiveras av att utvecklas och nå höga resultat.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Solna, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7546600-1941037".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
