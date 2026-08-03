Account Manager - B2B Media
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2026-08-03
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Vi söker en Account Manager som vill ta nästa steg och bli Key Account Manager!
Nordiske Medier är ett etablerat ett mediehus med 50 år i branschen, Nordiske Medier är en av Skandinaviens största verksamheter inom specialmedia. I nära dialog med det nordiska näringslivet ger vi ut ca 50 B2B‐titlar, både digitalt och i print, samt arrangerar ett 40‐tal branschevent varje år. Vår portfölj täcker allt från bygg och anläggning till motor, design, detaljhandel, hälsa och flera nischade branscher. Våra journalister levererar kvalitetsjournalistik varje dag till beslutsfattare och branschproffs, och våra titlar går på djupet i de segment de bevakar.
Nordiske Medier har ca 200 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge med kontor i Ålborg, Köpenhamn, Stockholm.
Ansvarsområden
Med placeringsort i Solna söker vi en Account Manager som vill bidra till Nordiske Mediers fortsatta tillväxt i Sverige.
Om rollen:
Du börjar som Account Manager – men det är inte slutdestinationen. Hos kunden får du en strukturerad väg mot KAM-rollen, med löpande coaching, tydliga milstolpar och ett nära samarbete med erfarna kollegor som redan gjort resan. Du arbetar i högt tempo med daglig kunddialog, driver egna affärer och tar ansvar för din budget från dag ett. Du bearbetar och utvecklar befintliga kunder inom nordiskt näringsliv, identifierar nya affärsmöjligheter och säljer in medielösningar som faktiskt gör skillnad för beslutsfattare. Du arbetar strukturerat i CRM, följer din pipeline och levererar mot tydliga mål.
Telefonen är ditt viktigaste verktyg -- Säljförmågan är din valuta.
I rollen ingår bland annat:
Arbeta i högt tempo med många dagliga kundkontakter, främst via telefon
Aktivt kontakta och utveckla befintliga kundrelationer
Försäljning av Nordiske Mediers produkter till viktiga nyckelkunder och potentiella nya kunder
Ansvara för egen säljbudget och leverera mot tydliga resultatkrav
Arbeta strukturerat med CRM för uppföljning och rapportering
Administration av offerter, avtal och kampanjunderlag
Täta interna och externa kontaktytorPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
För att passa i rollen ser vi gärna att du har:
Du har minst fyra års erfarenhet av B2B-försäljning och trivs när det är mycket i rörelse
Erfarenhet av många kundkontakter per dag – och trivs med det
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av fysiska och/eller digitala kundmöten
God förståelse för teknik och tillverkningsindustrin
Vi söker dig som:
Har högt driv, mycket energi och tycker om att arbeta med hög aktivitet
Gillar att ringa, följa upp och vara i daglig dialog med kunder
Du är bekväm i telefon, stark kommunikatör på svenska och engelska, och du motiveras av att slå dina mål – inte bara nå dem.
Är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Brinner för kundvård och att bygga långsiktiga relationer
Du ser den här rollen som ett språngbräde, inte ett slutmål.
Arbetsområde:
Du kommer att verka inom en specialiserad branschmedia med fokus och bevakning av metall- och verkstadsindustri, vi är väl positionerade inom området och redaktionen ansvarar för att bevaka och förmedla relevanta branschnyheter, utveckling och analys inom metaller, bearbetning, material och produktion. Vårt redaktionella innehåll spänner över teknik, utrustning, produktionsmetoder, affärer och industriella trender.
Målgruppen består av beslutsfattare och ledare inom industrin, med fokus på individer i roller kopplade till produktion, inköp, distribution och försäljning. Innehållet ska stödja målgruppens behov av insikter, omvärldsbevakning och beslutsunderlag.
Publiceringen sker via digitala kanaler, nyhetsbrev och en nyhetssajt, samt i tryckt format fyra gånger per år, med syfte att säkerställa kontinuerlig och relevant kommunikation mot branschens nyckelaktörer.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Kontakt
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474 Jobbnummer
10018686