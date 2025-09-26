A la carte kockar
Kockjobb
2025-09-26
Älskar du matlagning och vill ha ett flexibelt jobb? Vi letar inte efter alla - vi letar efter dig! Om du brinner för matlagning och tycker att variation och nya miljöer gör jobbet roligare, då har du hittat rätt!
Vad innebär jobbet? Som kock hos oss på RA Hospitality får du friheten att styra ditt eget schema och chansen att jobba på mängder av spännande arbetsplatser där våra kunder är allt från lunchrestauranger till à la carte krogar. Ingen dag kommer vara den andra lik vilket är perfekt för dig som gillar omväxling och tycker att utmaningar gör vardagen mer spännande. Arbetstiderna varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Vem vill inte ha massor av härliga kollegor och möjligheten att samla erfarenheter som annars kan ta flera år att uppnå? Men att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt - vi kan lova dig både härliga gig och en arbetsgivare som är engagerad och alltid nära till hands.
Vem är du? Vi tror att du trivs i rollen om du:
Vill arbeta inom bemanning och trivs med att inte ha en fast arbetsplats
Tycker om variation och ser nya arbetsplatser och miljöer som en rolig utmaning
Har lätt för att samarbeta men också är självgående när det behövs
Är flexibel, anpassningsbar och vågar ta för dig på en ny arbetsplats
Är social, ansvarstagande och har lätt för att ta till dig nya instruktioner
Är nyfiken, arbetsvillig och ser lösningsfokuserad
Krav för tjänsten
Ha en avslutad kockutbildning + minst 3 års erfarenhet, alternativt minst 5 års arbetslivserfarenhet utan utbildning
Ha erfarenhet av att jobba à la carte
Kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska i tal och skrift.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb och vill fylla upp med extra timmar. Vi ser att du jobbar minst 5 pass per månad.
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.
RA Hospitality i Norden AB
RA Hospitality Sverige
