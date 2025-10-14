3D-artist

Farkost AB / Grafiska jobb / Jönköping
2025-10-14


Visa alla grafiska jobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Farkost AB i Jönköping

3D-modellerare och Animatör
Vi är ett konsultbolag som hyr ut kompetens till kunder inom tech och digitala upplevelser. Vi söker en 3D-modellerare för behovsanställning på timbasis.
Du har:
Djup kunskap i 3D-modellering och animation i Blender.
Erfarenhet av 3D för webben, VR och AR
Erfarenhet av att skapa egna shaders

Meriterande: Erfarenhet inom CAD (t.ex. AutoCAD eller SolidWorks).

Publiceringsdatum
2025-10-14

Så ansöker du
Skicka CV, portfolio och några rader om dig själv till work@farkost.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: work@farkost.se

Arbetsgivare
Farkost AB (org.nr 559176-6075)

Jobbnummer
9557042

Prenumerera på jobb från Farkost AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Farkost AB: