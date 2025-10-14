3D-artist
2025-10-14
3D-modellerare och Animatör
Vi är ett konsultbolag som hyr ut kompetens till kunder inom tech och digitala upplevelser. Vi söker en 3D-modellerare för behovsanställning på timbasis.
Du har:
Djup kunskap i 3D-modellering och animation i Blender.
Erfarenhet av 3D för webben, VR och AR
Erfarenhet av att skapa egna shaders
Erfarenhet inom CAD (t.ex. AutoCAD eller SolidWorks).
Skicka CV, portfolio och några rader om dig själv till work@farkost.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
