30a Öppnar Gava I April, Vi Söker Nu Fler Sjuksköterskor Till So

2022-03-29



Verksamhetsområde geriatrikMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.GeriatrikenDen 1/4 byter 30A namn från geriatriska medicinavdelningen till geriatriska akutvårdavdelningen (GAVA) och den 4/4 öppnar vi 12 st geriatriska akutvårdsplatser.Patientintaget till de 12 GAVA-vårdplatserna kommer främst att ske från akuten, ambulansen och mobila närvårdsteamet och patienterna som kommer att vårdas på platserna är sköra äldre som är i behov av ett strukturerat omhändertagande. Alla patienter som kommer till en GAVA-vårdplats kommer att omhändertas enligt CGA (Comprehensive Geriatric Assessment). CGA kan i korthet beskrivas som en strukturerad helhetsbedömning (medicinsk, funktionsmässig, psykisk och social bedömning) och patienterna blir omhändertagna av multidisciplinära team.Målet med CGA och vården på GAVA är att optimera patienternas hälsotillstånd och att de så långt det är möjligt ska kunna bibehålla sin kvarvarande funktionsnivå.Övriga 12 vårdplatser på avdelningen är fortsatt tillägnade för remisspatienter från andra avdelningar på sjukhuset.Som sjuksköterska på 30A kommer man ha 4-6 patienter per vårdlag.Vår verksamhetAtt vara sjuksköterska på 30A är ett spännande arbete där du möter äldre patienter med många komplexa diagnoser. Du får använda din samlade kompetens runt patienten. Här blir du en del av ett skickligt team som arbetar så väl i akut omhändertagande som i att bedöma omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, tempot och arbetsuppgifterna kommer variera under ditt arbetspass.Hos oss arbetar vi med nya moderna arbetssätt där rätt person gör rätt saker. Arbetssätt där patienten är delaktig i sin vård och där arbetsmiljön är förbättrad. Vi har tagit bort traditionell rond och arbetar bredvid varandra. Vi vill ge möjlighet till utveckling och inspiration i arbetet, det gör vi genom projekt, temaveckor med omvårdnadsfokus m.m. Tillsammans skapar vi en verksamhet där man trivs och känner sig stolt över.Vi erbjuderIndividuell anpassad introduktion som är förlagd under fyra-fem veckor beroende på tidigare erfarenhet med eventuell förlängning. Vi har ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och du har tid avsatt för e-Learning utbildningar i systemet ping pong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m. Täta uppföljningar planeras in för dig som ny i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov.På avdelningen finns tillgång till kliniskhandledning, möjlighet till fördjupning i ansvarsområde, utvecklas som handledare både genom praktik och utbildning samt fortlöpande utvecklings- och kvalitetsarbete.Vem är du?Du är utbildad sjuksköterska och som person ser du människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du gillar att arbeta hands on i akuta och icke akuta skeende samtidigt som du ansvarar för omvårdnaden, identifierar omvårdnadsbehov, upprättar omvårdnadsplaner och arbetsleder omvårdnad. Du utvecklas av att arbeta i- och vara en viktig del i vårt multiprofessionella team. Du väljer att arbeta på stimulerande och glädjefyllda arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för sina patienter.Ställ dig i framkant, välkommen till oss!Vill du bli en del i vårt teamVi erbjuder dig en fast anställning.Vill du veta mer? Kom och träffa oss genom intervju eller hospitering.Sista ansökningsdag är 8/5 2022.Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Hör gärna av dig till:Avdelningschef Lena M Mattsson 018-611 39 66, lena.m.mattsson@akademiska.se Gruppchef Marie Elmebring Lindström 018-611 70 33.Gruppchef Maria Induss 018-617 32 39.Gruppchef Annika Westerberg 018-611 70 32Facklig representant, vårdförbundet Sara Bäckström 018-611 70 03Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ö.k. -2022-03-29Sista dag att ansöka är 2022-05-08REGION UPPSALA6483400