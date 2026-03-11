2 tandsköterskor Ftv. Campus
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Östersund Visa alla tandsköterskejobb i Östersund
2026-03-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård i Östersund
, Krokom
, Åre
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
FTV Campus söker fler medarbetare denna gång två tandsköterskor.
Kliniken ligger centralt i Östersund på gamla A4-området i kulturminnesmärkta lokaler.
På vår modernt utrustad klinik arbetar ett härligt gäng på 20 personer. Arbetsplatsen har 14 behandlingsrum och kännetecknas av en bra arbetsmiljö med en arbetsgrupp som har god laganda och ett positivt arbetsklimat.
På FTV Campus bedrivs alla behandlingar som allmäntandvården kan tillhandahålla och för alla åldrar.
FTV Campus och Folktandvårdens Tandakut ligger i nära anslutning till varandra och har ett nära samarbete för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt.
Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter men huvudsakligen assistans och eget arbete med patienter och patientadministration, receptions arbete samt arbete i sterilen .
Patient klientelet består av patienter i alla åldrar.Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildning.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Du har god förmåga att organisera arbetet på ett effektivt sätt och är professionell och trygg i din yrkesutövning.
Du tar egna initiativ och har mycket god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av tandsköterskeyrket. Är du ny får du handledning av erfarna kollegor.
Flexibel-du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjlighet i förändring.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap av T4.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Folktandvården i länet har femton allmän tandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och
resterande i övriga delar av länet.
I Östersund finns sjukhus- och specialisttandvård som också är en del i folktandvårdens verksamhet.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmåns portal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårds bidrag . På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledar ledda pass. Du blir automatiskt medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd roliga och subventionerade aktiviteter året runt. Du erbjuds även rabatter vid köp på olika företag mm.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonserings tiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annons säljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ring oss gärna så berättar vi mer! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/400/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef Ftv. Campus/Ftv. Berg/Tandakuten
Zorica Corkovic zorica.corkovic@regionjh.se 063142466 Jobbnummer
9789989