1:e socialsekreterare barn och unga
2025-10-29
Inom socialförvaltningen i Mariestads kommun pågår ett ständigt förbättringsarbete för att ge bästa möjliga stöd för våra klienter. Vi har utökat med fler tjänster som 1:e socialsekreterare och därigenom bildat en "1:e-grupp" i kommunen med nära samarbete i gemensamma frågor. Utöver detta finns ett 1:e-nätverk inom barn och unga i Skaraborg med regelbundna träffar under året.
Till Lotsen barn och unga i Mariestad finns idag två stycken 1:e socialsekreterare, en på placeringsgruppen där även familjehemssekreterarna ingår och en som är kopplad till utredningsgruppen där även mottag och vår öppenvård finns.
Nu söker vi en ersättare till 1:e för just utredning och mottaget.
Är du en erfaren socionom som trivs med handledning och metodutveckling? Då kan detta vara något för dig!
Som 1:e socialsekreterare har du det operativa ansvaret med att leda och fördela det dagliga arbetet. Du ansvarar för att hålla i gruppmöten, individuella avstämningar och ärendehandledning. I rollen ingår också att företräda nämnden i domstol. En viktig del i arbetet är omvärldsbevakning där du skapar och reviderar riktlinjer och rutiner utifrån förändringar i lagar som styr myndighetsutövningen.
Då tjänsten innebär en nära arbetsledning kommer det krävas att du är närvarande i hög utsträckning.
Vi satsar på dig! Detta genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och handledning såväl internt som externt, bland annat inom juridisk rådgivning.
Förutom att du kommer till arbetsgrupper som präglas av stort engagemang, humor och professionalitet kan vi också erbjuda;
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
- Semesterväxling
- Flextid
- Friskvårdsbidrag
- Löneväxling till pension
- Föräldraförmån
- Försäkringsförmåner
- Cykelförmån
- Personalklubb
- Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbadKvalifikationer
Till tjänsten som 1:e socialsekreterare söker vi dig som:
• Är utbildad socionom med mångårig erfarenhet inom barn och unga, myndighetsutövning.
• Har arbetsledande erfarenhet.
• Innehar B-körkort.
Meriterande är utbildningsinsatser i metoder kopplade till enheten barn och unga och är BBIC-utbildare.
Eftersom arbetet till stor del innebär handledning och metodutveckling krävs det att du har god förmåga att både förmedla information, lära ut metoder och stärka medarbetarnas kompetenser. Detta gör du på ett inspirerande och motiverande sätt.
Som 1:e socialsekreterare ska du hantera akuta situationer där du förväntas kunna prioritera och delegera i dessa utifrån de lagar och regler som styr våra verksamheter. Vi ser att du som söker har en god struktur på ditt arbete samt är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter möten, situationer och oförutsägbara dagar.
Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, därför ser vi att du värnar om ett gott samarbete och är teaminriktad.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Under rekryteringsprocessen använder vi kompetensbaserad intervju följt av digital referenstagning samt personlighetstest. Inför ett anställningserbjudande ska du även visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen till oss på Lotsen!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet. Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig, saknar du svenskt medborgarskap ska du visa upp intyg om arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vart och hur våra lediga tjänster ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad! Ersättning
