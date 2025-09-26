1:e socialsekreterare
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är det du som vill göra verklig skillnad i människors liv? Bli en del av vårt team på Arbetsmarknadsgruppen i Sydväst!
Ditt uppdrag som1:e socialsekreterare är att stödja och vägleda våra medarbetare i arbetet med målgruppen 18- 29 år mot självförsörjning, En roll som ger dig en meningsfull och givande arbetsdag. I gruppen finns 6 socialsekreterare varav några med lång erfarenhet.
Genom att arbeta tätt tillsammans med medarbetare och chef i Vägen till självförsörjning för klienterna har du en viktig roll i att förmedla och se till att beslut och processer blir riktiga samt att Socialsekreterarna får den hjälp de behöver.
Olika samarbetspartners kan vara SFI-studier, delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter, Kompetenscentrum, vara del i projekt inom VAMOS eller ha kontakt med FINSAM. Andra klienter är i början av sin planering och då kan din uppgift vara att initiera olika former av samverkan med andra aktörer som vården, försäkringskassan. Genom vårt system GÖREL kommer du få stöd i att hantera försörjningsstödet på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Du har även tillgång till regelbunden handledning och utbildning under genom olika insatser i Staden. Vi är ett team som strävar efter att vara innovativa och framåtriktade, och vi ger våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Vår arbetsplats präglas av en stark samarbetskultur där vi hjälps åt och där varje medarbetare får bidra till våra gemensamma utvecklingsområden. Vi är stolta över vårt goda resultat i medarbetarenkäten, vilket i praktiken bland annat visas i den goda atmosfären, låg personalomsättning och det stödjande arbetsklimatet som vi har skapat tillsammans.
Genom att vara en del av Sydväst får du också fördelen av att vara placerad i samma lokaler som Mottagningsenheten och Rehabenheterna där närheten underlättar samverkan och gör att du kan dra nytta av en bred kompetensbas för att ge våra klienter bästa möjliga stöd och service. Andra enheter vi delar lokaler med är Vuxen, boende och Unga vuxna. Vi arbetar nära Frölunda Torg, med många olika lunchalternativ och god tillgång till kommunala kommunikationer.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal som skrift då arbetet innefattar myndighetsdokumentation och kontakt med klienter. Du erfarenhet av arbete med försörjningsstöd både som handläggare under en längre tid, samt gärna också som 1:e socialsekreterare.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
