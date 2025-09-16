Ytskyddsingenjör till Ringhals Underhållsavdelning!
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Har du en bakgrund från rostskyddsarbete eller mekaniskt underhåll, och vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Underhållsingenjör för område Ytbehandling Rostskydd till gruppen Byggunderhåll på Ringhals.
Vår grupp ansvarar för byggunderhållsverksamhet inom bygg, mark, ytbehandling samt hamn och farled. Gruppen ansvarar även för teknisk isolering, SBA-provningar samt delar av det fysiska skyddet. Gruppen består av gruppchef, åtta underhållsingenjörer och tre planeringsingenjör.
Om rollen
Som Underhållsingenjör inriktning rostskydd ansvarar du för att upprätthålla och utveckla anläggningarnas status och vara tekniskt sakkunnig inom område rostskydd.
I rollen ingår bland annat:
Ekonomiskt ansvar för ditt område
kontroller och tillståndsbedömningar
framtagning och uppföljning av underhållsplaner
genomförande av underhållsuppdrag och deltagande i projekt
Kravställning vid målning, både internt och externt
Du arbetar både operativt och strategiskt med rostskydd och ytbehandling. I det dagliga arbetet hanterar du inkommande ärenden i vårt ordersystem, planerar underhållsinsatser i samråd med arbetsledningen och ställer krav på målning både på Ringhals och hos externa leverantörer. Rollen innebär också att arbeta med fakturahantering och leveransuppföljning. Du medverkar aktivt till att utveckla tekniska riktlinjer och färgsystem inom området.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot mekanik, eller motsvarande gymnasieutbildning kombinerad med relevant erfarenhet från branschen. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, och det är meriterande om du även behärskar engelska. Du har mycket god datavana och är bekväm med att dokumentera och skriva rapporter.
Rollen innebär många kontaktytor, särskilt med externa leverantörer, där du behöver kunna kommunicera tydligt och lyhört. Du fungerar både som kravställare och samarbetspartner, vilket ställer krav på din förmåga att bygga goda relationer och skapa ett konstruktivt samarbete.
Som person är du strukturerad, strategisk och har lätt för att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att bygga relationer både internt och externt. Du är initiativtagande, målinriktad och har förmåga att prioritera när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra till både utveckling och stabilitet inom vårt teknikområde.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en trygg arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Vi har en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Magnus Persson tfn 0706-06 77 46 eller Arbetsledare Lina Svahn tfn 0704322430
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 12/10. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
