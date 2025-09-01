Ytmontör till Beyond Gravity
Speed Group AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Speed Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag som tillverkar produkter för användning i rymden? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund, Beyond Gravity, är för närvarande på jakt efter en Ytmonteringsoperatör för ett långsiktigt uppdrag. Du börjar som konsult och har mycket goda chanser till en direktanställning hos kunden efter ett tag. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Som Ytmontör kommer du att arbeta med kretskortstillverkning inom en ytmonteringslina. Du kommer att få bereda ytmonteringsmaskiner samt ansvara för att åtgärda enklare driftstörningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Operatör i ytmonteringslinan
• Beredning av maskin vid produktbyte
• Påfyllning av material
• Felsökning
• Underhåll av maskin
Uppdraget är på heltid, dagtid med placering i Göteborg. Du börjar som konsult, med goda chanser till övertag.
Om bolaget
Beyond Gravity är ett företag som kombinerar smidighet, precision och innovation med årtionden av erfarenhet och bevisad kvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och uppskjutningsfordon och är ledande inom utvalda satellitprodukter och konstellationer inom New Space-sektorn.
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). I Göteborg har bolaget över 200 anställda.
Läs mer om bolaget på www.beyondgravity.comPubliceringsdatum2025-09-01Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
För att lyckas i rollen som Ytmontör ser vi att du har arbetat med ytmontering tidigare. Du har även ett tekniskt intresse och en förståelse för processer inom elektronikproduktion.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, kommunikativ och hjälpsam. Vi tror även att du är engagerad och strävar efter att uppnå verksamhetens mål, resultat och en god arbetsmiljö. Vidare är du professionell, ansvarstagande och ser positivt till nya utmaningar och förändringar.Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Ta chansen att bli en del av vårt team på Speed - ansök redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Arbetsplats
Speed Competence AB Kontakt
William Levinsson william.levinsson@speedgroup.se Jobbnummer
9486456