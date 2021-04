Ystads tingsrätt söker en eller flera domstolshandläggare/admini - Sveriges Domstolar - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Ystad

Sveriges Domstolar / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Ystad2021-04-12Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarnaYstads tingsrätt är en domstol med ca 40 medarbetare. Tingsrätten ligger centralt i Ystad med bra kommunikationer till näraliggande orter såsom t.ex. Malmö och Lund. Tingsrätten hanterar brottmål, tvistemål, konkurser och andra domstolsärenden. Ystads tingsrätt strävar efter att uppfattas som en modern domstol som värnar om en god arbetsmiljö, ett gott bemötande såväl internt som externt samt hög servicenivå.Arbetet innebärSom domstolshandläggare/administratör erbjuder vi dig ett stimulerande och varierande arbete i en spännande verksamhet.Du kommer att tillsammans med domare, notarier, domstolshandläggare och administratörer handlägga mål och ärenden utifrån ett processorienterat arbetssätt.Arbetet kan innebära bl.a. registrering och lottning av mål, förbereda och handlägga mål inför förhandling, protokollskrivning vid förhandlingar och sammanträden, expediering av domar och beslut. Andra administrativa arbetsuppgifter som kan ingå är bevakning av laga kraft, hantering av överklaganden samt gallring och arkivering. Som handläggare/administratör finns möjligheten att, efter delegationsbeslut självständigt utföra vissa åtgärder. Arbetet präglas vidare av många kontakter såväl internt som externt.Domstolen består i dagsläget av ett målkansli och en administrativ enhet. Mot bakgrund av ett processorienterat arbetssätt innebär detta att arbetet som domstolshandläggare/administratör utförs både på målkansli och på den administrativa enheten.IT, säkerhet, service, ekonomi och personalhantering ligger organisatoriskt i den administrativa enheten.KvalifikationskravVi söker dig som har erfarenhet av administration och service från domstolsarbete, advokatbyrå eller annan jämförbar verksamhet i minst 3 år. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt är en van datoranvändare. Du har lägst en 3-årig gymnasieutbildning.Meriterande är om du har genomgått utbildning till paralegal, har erfarenhet av konkurshantering samt erfarenhet av digitaliserade arbetssätt.Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver flexibilitet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att kunna arbeta tillsammans med andra och ha förmåga att skapa goda relationer är en förutsättning liksom även en förståelse för vad uppdraget kräver.Övriga upplysningarDomstolen tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Varbi Recruit där du loggar in som arbetssökande, skapar ett konto och följer anvisningarna.Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med provanställning under 6 månader. Tillträde den 1 september 2021 eller efter överenskommelse. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 1 september 2021 Tillsvidareanställning2021-04-12MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Sveriges Domstolar5685446